Славия объяснила, почему они с Дзидзьо не стали родителями

Супруги были вместе 20 лет.

Автор: Шапарь Анастасия

Дзидзьо и Славия были вместе более 20 лет.

Украинская певица Славия в предыдущих интервью намекала, что во время брака с Дзидзьо она хотела детей, а певец не мог ей подарить счастье материнства. Тогда поклонники подумали, что Михаил Хома не хотел становиться отцом. В интервью Rostyslove Production Ярослава объяснила свои слова.

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Славия действительно мечтала о детях, но ждала, пока муж сам заговорит о пополнении. То есть проблема состояла в том, что Михаил не проявлял огромного желания к отцовству.

Dzidzio и Slavia расстались в 2021 году. instagram slavia_official

"Главная причина в том, что у Михаила не было времени. Я никогда не говорила, что он не хочет детей, он очень любит детей. Я женщина, естественно, у меня есть естественный инстинкт, я должна реализовать себе как мама, как женщина, свой творческий потенциал," – объяснила Ярослава.

Супруги были вместе 20 лет и объявили о расставании в 2021 году. Ярослава ранее обмолвилась, что у нее есть мужчина. Дзидзьо также намекал, что после победы объявит имя своей возлюбленной.

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