АфишаАфиша
Русский Українська

Славия объяснила, почему они с Дзидзьо не стали родителями

Супруги были вместе 20 лет.

Автор: Шапарь Анастасия
Славия объяснила, почему они с Дзидзьо не стали родителями
Дзидзьо и Славия были вместе более 20 лет.
instagram slavia_official

Украинская певица Славия в предыдущих интервью намекала, что во время брака с Дзидзьо она хотела детей, а певец не мог ей подарить счастье материнства. Тогда поклонники подумали, что Михаил Хома не хотел становиться отцом. В интервью Rostyslove Production Ярослава объяснила свои слова.

Читай также: "Грызло изнутри": Муж Цибульской прокомментировал слухи о романе жены с Дзидзьо

Славия действительно мечтала о детях, но ждала, пока муж сам заговорит о пополнении. То есть проблема состояла в том, что Михаил не проявлял огромного желания к отцовству. 

Dzidzio и Slavia расстались в 2021 году.
Dzidzio и Slavia расстались в 2021 году.
instagram slavia_official

"Главная причина в том, что у Михаила не было времени. Я никогда не говорила, что он не хочет детей, он очень любит детей. Я женщина, естественно, у меня есть естественный инстинкт, я должна реализовать себе как мама, как женщина, свой творческий потенциал," – объяснила Ярослава.

Супруги были вместе 20 лет и объявили о расставании в 2021 году. Ярослава ранее обмолвилась, что у нее есть мужчина. Дзидзьо также намекал, что после победы объявит имя своей возлюбленной.

Ранее мы писали, что Игорь Пустовит смог примириться с Сашей Бо ради детей. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
дети, Дзидзьо, slavia

Статьи по теме

Рамина рассказала, почему еще не стала мамой
Рамина рассказала, почему еще не стала мамой
Гордон показал, как в РФ воспитатель унижает ребенка: Рабами делают с детства
Гордон показал, как в РФ воспитатель унижает ребенка: Рабами делают с детства
Хветкевич после известия об однополом партнерстве заговорил о детях
Хветкевич после известия об однополом партнерстве заговорил о детях
Известная украинская певица рассказала о потере ребенка
Известная украинская певица рассказала о потере ребенка
Комаров ждет пополнения семьи
Комаров ждет пополнения семьи
Фонд Тины Кароль помог собрать детей "азовцев" в школу
Фонд Тины Кароль помог собрать детей "азовцев" в школу

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK