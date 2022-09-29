Пустовит рассказал о примирении с экс-женой, алиментах и новом муже Саши Бо

Саша Бо и Игорь Пустовит были в браке с 2015 по 2021 год.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский блогер Игорь Пустовит поговорил со Славой Деминым и рассказал об отношениях с бывшей женой Сашей Бо, как они делят обязанности по воспитанию детей и что он думает о новом муже бывшей - стоматологе Платоне Тарнавском.

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Игорь признался, что согласно постановлению суда у него есть возможность чаще видеться с сыновьями - Женей и Даниилом, также он платит ежемесячно алименты и пополам со звездной бывшей оплачивает школу и садик детей.

"Я любом случае оплачиваю алименты, потому что с мамой они проводят больше времени. Соответственно, я понимаю, что это дети. Нужна новая одежда, да даже просто какие-то вкусняшки. Я с чистой совестью каждый месяц вовремя выплачиваю алименты. Я считаю, что тысяч 20 на какие-то такие потребности это более чем достаточно. Это, в принципе, неплохая сумма, но можно и больше. Но есть еще такой момент, когда дети у меня. Например, я забираю их на неделю. Это все мои счета. Я считаю, что в этом плане мы пришли к хорошему общему соглашению. По договору, конечно же," - рассказал блогер.

У Игоря и Саши - двое сыновей, Даниил и Женя. instagram pustovit

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В сториз Пустовита иногда мелькает объявление о продаже недостроенного дома, который они с Сашей начали строить в браке. Игорь рассказал, что после развода они раздумывали, что с ним делать. Пришли к тому, что лучше продать.

"Мы думали-гадали, как это все сделать. Были разные варианты, как это все поделить. Был даже вариант оставить этот дом для детей. Вот, у меня часто спрашивают, почему ты не оставишь его детям. Я пытаюсь им объяснить.... Вот представьте дом, в котором не закончен ремонт, он стоит пустой, холодный. И так он простоит еще 15 лет к тому моменту, когда он детям может пригодиться. Что от того дома останется? Дом на продаже. С его продажи я часть отдам детям," - подчеркнул Пустовит.

Новый муж Саши Бо, Платон Тарнавский, хорошо ладит с детьми блогеров и много времени проводит с ними. Поклонники Саши даже отмечают сходство парней со стоматологом. Однако Саша четко дала понять Игорю, что Платон не планирует заменять сыновьям отца.

Саша Бо и Платон Тарнавский. instagram sashaabo

"Я с ним лично не общался. Общались с Сашей на этот счет. Она сказала, что у него четкая позиция, что у детей есть отец и какими-то воспитательными моментами должен заниматься отец. Я абсолютно поддерживаю его в этом вопросе," - отметил Пустовит.

Отметим, что Саша Бо и Игорь Пустовит были женаты с 2015 по 2021 год. Развод их прошел со скандалом, со взаимными обвинениями в абъюзе. Сейчас эксы смогли найти общий язык ради двух сыновей. В сентябре 2022 года Саша вышла замуж во второй раз. У Игоря есть девушка - блогер Лина Сидор.

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