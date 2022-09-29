Дорофеева ответила, как решилась на роман с Мишей Кацуриным
Певица летом подтвердила роман с ресторатором.
Надя Дорофеева и Миша Кацурин.
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Украинская исполнительница Надя Дорофеева еще до начала полномасштабной войны рассталась с мужем, певцом Владимиром Дантесом. Летом 2022 года певица подтвердила роман с ресторатором и другом семьи - Мишей Кацуриным. А эксы возлюбленных - Даша Кацурина и Владимир Дантес - также недавно подтвердили свои романтические отношения.
Читай также: Кацурина запретила дочери слушать дома песни Дорофеевой: Это было очень больноВ сториз Инстаграма звезда решила ответить на вопросы поклонников. Один из вопросов коснулся личной жизни Дорофеевой, где задали вопрос, как она решилась на такое сложное и тяжелое любовное решение для себя.
"Поговорила с собой откровенно. Иногда это самое сложное," - лаконично объяснила Надя.
Надя Дорофеева призналась, как решилась на роман с другом мужа.
instagram nadyadorofeeva
Ранее мы писали, что Даша Кацурина рассказала, как узнала о романе бывшего мужа с Надей Дорофеевой.