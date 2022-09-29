Дорофеева ответила, как решилась на роман с Мишей Кацуриным

Певица летом подтвердила роман с ресторатором.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница Надя Дорофеева еще до начала полномасштабной войны рассталась с мужем, певцом Владимиром Дантесом. Летом 2022 года певица подтвердила роман с ресторатором и другом семьи - Мишей Кацуриным. А эксы возлюбленных - Даша Кацурина и Владимир Дантес - также недавно подтвердили свои романтические отношения.

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В сториз Инстаграма звезда решила ответить на вопросы поклонников. Один из вопросов коснулся личной жизни Дорофеевой, где задали вопрос, как она решилась на такое сложное и тяжелое любовное решение для себя.

"Поговорила с собой откровенно. Иногда это самое сложное," - лаконично объяснила Надя.

Надя Дорофеева призналась, как решилась на роман с другом мужа. instagram nadyadorofeeva

Ранее мы писали, что Даша Кацурина рассказала, как узнала о романе бывшего мужа с Надей Дорофеевой.