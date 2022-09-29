АфишаАфиша
Русский Українська

Дорофеева ответила, как решилась на роман с Мишей Кацуриным

Певица летом подтвердила роман с ресторатором.

Автор: Шапарь Анастасия
Дорофеева ответила, как решилась на роман с Мишей Кацуриным
Надя Дорофеева и Миша Кацурин.
instagram misha_katsurin

Украинская исполнительница Надя Дорофеева еще до начала полномасштабной войны рассталась с мужем, певцом Владимиром Дантесом. Летом 2022 года певица подтвердила роман с ресторатором и другом семьи - Мишей Кацуриным. А эксы возлюбленных - Даша Кацурина и Владимир Дантес - также недавно подтвердили свои романтические отношения.

Читай также: Кацурина запретила дочери слушать дома песни Дорофеевой: Это было очень больно

В сториз Инстаграма звезда решила ответить на вопросы поклонников. Один из вопросов коснулся личной жизни Дорофеевой, где задали вопрос, как она решилась на такое сложное и тяжелое любовное решение для себя. 

"Поговорила с собой откровенно. Иногда это самое сложное," - лаконично объяснила Надя.

Надя Дорофеева призналась, как решилась на роман с другом мужа.
Надя Дорофеева призналась, как решилась на роман с другом мужа.
instagram nadyadorofeeva

Ранее мы писали, что Даша Кацурина рассказала, как узнала о романе бывшего мужа с Надей Дорофеевой.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Надя Дорофеева, Миша Кацурин

Статьи по теме

Кацурин поделился снимком обнаженной Дорофеевой
Кацурин поделился снимком обнаженной Дорофеевой
Кацурина рассказала, как узнала о романе Миши и Нади Дорофеевой
Кацурина рассказала, как узнала о романе Миши и Нади Дорофеевой
Кацурина запретила дочери слушать дома песни Дорофеевой: Это было очень больно
Кацурина запретила дочери слушать дома песни Дорофеевой: Это было очень больно
Тышкевич наконец поставили диагноз
Тышкевич наконец поставили диагноз
Ургант опроверг, что "извинялся за всю Россию" перед Потапом
Ургант опроверг, что "извинялся за всю Россию" перед Потапом
Кинопремьеры октября в Украине 2022: Максим Оса, Хэллоуин. Конец и Черный Адам
Кинопремьеры октября в Украине 2022: Максим Оса, Хэллоуин. Конец и Черный Адам

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK