Дорофеева в бикини и мини показала свое окончание лета
Надя Дорофеева выставила подборку сезонных фотографий в разнообразных нарядах.
Надя Дорофеева решила заблаговременно подвести итоги лета, до завершения которого оставалось еще треть месяца. Певица выбрала ряд фотографий, снятых в течение теплого сезона, и поделилась ими с подписчиками.
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Для серии кадров Надя позировала в разных бикини, продемонстрировав стройную фигуру. Исполнительница также показала несколько самоснимков с отдыха и фотографии, на которых предстала в ярких летних образах.
Отдельное место в галерее занял романтический момент с мужем Михаилом Кацуриным. На этом изображении зафиксирована нежность пары.
К летним воспоминаниям Дорофеева также добавила кадр с давним другом и коллегой Алексеем Завгородним, известным как Позитив. Совместная фотография напомнила поклонникам об их длительном сотрудничестве.
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Пост Надя подписала словами "последние дни лета", констатировав, что сезон отдыха вот-вот завершится.