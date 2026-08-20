Дорофеева в бикини и мини показала свое окончание лета

Надя Дорофеева выставила подборку сезонных фотографий в разнообразных нарядах.

В карусели запечатлена и нежность Дорофеевой с Кацуриным

Надя Дорофеева решила заблаговременно подвести итоги лета, до завершения которого оставалось еще треть месяца. Певица выбрала ряд фотографий, снятых в течение теплого сезона, и поделилась ими с подписчиками.

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Для серии кадров Надя позировала в разных бикини, продемонстрировав стройную фигуру. Исполнительница также показала несколько самоснимков с отдыха и фотографии, на которых предстала в ярких летних образах.

Отдельное место в галерее занял романтический момент с мужем Михаилом Кацуриным. На этом изображении зафиксирована нежность пары.

К летним воспоминаниям Дорофеева также добавила кадр с давним другом и коллегой Алексеем Завгородним, известным как Позитив. Совместная фотография напомнила поклонникам об их длительном сотрудничестве.

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

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Пост Надя подписала словами "последние дни лета", констатировав, что сезон отдыха вот-вот завершится.