Кацурина рассказала, как узнала о романе Миши и Нади Дорофеевой

Кацурины официально разведены, в отличии от Дантеса и Дорофеевой.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ресторатор и дизайнер Даша Кацурина призналась, как узнала о романе своего бывшего мужа, ресторатора Миши Кацурина и певицы Нади Дорофеевой. В интервью Василисе Фроловой девушка отметила, что это было для нее "сюрпризом".

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Кацурина узнала о новых отношениях бывшего, когда уехала за границу после официального развода. Ресторатор отметила, что они разошлись мирно.

"Миша остался в Украине, а я уехала с детьми. А дальше происходит развод у меня. Я не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были очень хорошие отношения. И это стало для меня "сюрпризом"," - подчеркнула Даша.

После этой новости она сразу же позвонила Владимиру Дантеса, которого тоже ошарашила этой информацией.

Ранее мы писали, почему Кацурины расстались и как у Даши и Владимира начались отношения.