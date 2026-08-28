«Произошло кровоизлияние»: Дорофеева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Певице из-за осложнений грозит операция

Автор: Коваленко Наталья

Популярная украинская певица Надя Дорофеева объявила о перерыве в концертной деятельности из-за внезапных проблем со здоровьем. В своем телеграм-канале звезда сцены сообщила, что у нее диагностировали кровоизлияние в голосовую связку. Врачи запретили артистке не только петь, но и даже говорить в течение 10 дней.

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«Вот я и съездила к врачу и я с ужасными новостями. Мне запретили петь и говорить ближайшие 10 дней. Произошло кровоизлияние в связку… Как это произошло, я до сих пор не понимаю. Еще вчера я пела на мероприятии — горло немного болело, но я подумала, что это просто концертная переутомленность», — поделилась Дорофеева.

Состояние Нади пока оценивают как потенциально опасное. Дальнейшее напряжение связок может привести к немедленному хирургическому вмешательству. В связи с этим команда певицы вынуждена отменить все запланированные выступления и другие публичные и рабочие мероприятия.

«Мой врач говорит, что это очень опасно и серьезно. И чтобы предотвратить осложнения, мне нельзя петь, говорить и даже слушать музыку, чтобы связка не напрягалась. Поэтому мы вынуждены отменить все ближайшие выступления, съемки и другие активности, которые планировались. Сейчас надежда — обойтись без операции. Надеюсь, мы справимся. Извините, пожалуйста, за такие неудобства, мои дорогие слушатели, мне очень больно и очень жаль», — обратилась к фанатам Надя.