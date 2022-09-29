Тина Кароль рассказала, что будет с ее русскоязычным репертуаром

Певица также затронула тему "раскаяния" среди украинских артистов, которые работали в РФ после 2014 года.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница Тина Кароль дала первое с начала полномасштабной войны интервью для издания "Голос Америки", которое состоялось в Нью-Йорке. Артистка затронула будущее своего русскоязычного репертуара и раскаяние украинских артистов, которые вплоть до полномасштабного вторжения продолжали работать в России.

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Тина упомянула режиссера Алана Бадоева, который публично покаялся за работу в стране-агрессоре после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

"Бадоев сразу сказал, что он является "виновником" этой войны, не вторжения, а войны, что он с 2014 года своими действиями потоковал нарратив, что это внутренний конфликт. Сегодня же мне действительно интересно увидеть от Бадоева его фильм "Довга доба", который он сейчас монтирует, и я понимаю, что это будет сильно," - подчеркнула певица.

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Также Кароль объяснила, что будет с ее русскоязычными песнями. Артистка призналась, что в начале полномасштабной войны у нее пропала муза для нового творчества, однако желание замотивировать украинцев породили песню "Вільні. Нескорені".

"У меня в репертуаре было много русскоязычных песен, с началом войны я их просто отложила, а это десяток хитов, и они просто лежат на полке, возможно, на долго. В начале войны музыка не писалась, музы не появлялась, если хотелось писать, то о боли, но мне не хотелось "отдавать" свою боль людям, и так всем больно. Хотелось сделать мотивационное, дать людям энергию, толчок, стимул сопротивления, стимул бороться. Именно так появилась песня "Вільні. Нескорені"," - высказалась исполнительница.

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