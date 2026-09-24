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Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая вышла замуж

В сети появились первые кадры со свадьбы

Автор: Коваленко Наталья
Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая вышла замуж
Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая вышла замуж instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница 12-го сезона романтического проекта «Холостяк», модель и предпринимательница Екатерина Лозовицкая, вышла замуж за певца азербайджанского происхождения Гидаята Сеидова, выступающего под творческим псевдонимом Geed. Пара узаконила отношения всего через месяц после помолвки.

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Первыми кадрами со свадьбы поделилась в инстаграм-сториз другая участница «Холостяка» Александра Погорелова, которая была среди приглашенных гостей. Церемония состоялась в среду, 23 сентября.

Екатерина для особенного дня выбрала кружевное платье со шлейфом и длинную шифоновую фату. Жених появился перед камерами в белом смокинге.

Сами молодожены пока не публикуют фото со свадьбы и не комментируют изменения в личной жизни.

Об отношениях с Гидаятом Екатерина публично рассказала только в начале августа, а уже через несколько недель певец сделал предложение модели прямо во время своего выступления на сцене. Сеидов принимал участие в 13-м сезоне шоу «Голос страны» в команде Артема Пивоварова и дошел до полуфинала.

Свадьба Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова instagram.com/oleksandra_pogorelova
Свадьба Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова instagram.com/oleksandra_pogorelova

Свадьба Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова instagram.com/oleksandra_pogorelova
Свадьба Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова instagram.com/oleksandra_pogorelova

Свадьба Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова instagram.com/oleksandra_pogorelova
Свадьба Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова instagram.com/oleksandra_pogorelova

Свадьба Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова instagram.com/oleksandra_pogorelova
Свадьба Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова instagram.com/oleksandra_pogorelova

Свадьба Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова instagram.com/oleksandra_pogorelova
Свадьба Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова instagram.com/oleksandra_pogorelova

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Теги:
Холостяк, шоу-бизнес, свадьбы звезд, Екатерина Лозовицкая

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