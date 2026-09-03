Инна Белень крестила дочь и показала трогательное видео из храма

Победительница «Холостяка» опубликовала кадры по таинству крещения 4-месячной Киры

Автор: Коваленко Наталья

Победительница 13-го сезона проекта «Холостяк» Инна Белень и ее муж Иван Яловенко крестили дочь. Блогерша поделилась трогательным видео с религиозной церемонии. Инна опубликовала в инстаграме нежный ролик, в котором собраны самые важные моменты события.

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На кадрах видны семья и близкие друзья пары, одетые в светлую белую одежду, а также то, как священник погружает 4-месячную Киру в воду и надевает нательный крестик. В конце видео мама и папа с нежностью обнимают и целуют дочурку.

«Таинство Крещения Киры. Отныне у тебя есть твои земные ангелы — крестные родители, которые будут рядом, любить тебя и оберегать на твоем жизненном пути. Молюсь, чтобы Господь всегда держал тебя под Своей защитой, даровал здоровье, светлую судьбу и много любви. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, моя маленькая девочка», — обратилась к Кире Белень.