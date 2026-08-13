Участница 14-го сезона «Холостяка» Татьяна Довгань вышла замуж

Первые фото со свадьбы

Автор: Коваленко Наталья

Участница 14-го сезона популярного реалити «Холостяк» с Тарасом Цымбалюком, фармацевт Татьяна Довгань, сообщила об изменениях в личной жизни. Девушка нашла свою любовь вне проекта и спустя год после съемок официально вышла замуж.

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Радостной новостью Татьяна поделилась на своей странице в инстаграме. Судя по опубликованным фото, Довгань и ее избранник расписались в одном из ЗАГСов Киева. Имя новоиспеченного мужа Татьяна оставила в тайне.

На первом фото влюбленные страстно целовались, а на втором кадре Татьяна демонстрировала свой свадебный образ. Для особенного дня Татьяна выбрала белое платье с открытой спиной, высоким разрезом на ноге и длинным шлейфом.

«Здесь начинается наша новая глава», — прокомментировала снимки Довгань.

Участница «Холостяка-14» Татьяна Довгань вышла замуж instagram.com/tanya_dvgn