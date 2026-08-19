Кузнецова отказалась идти на Холостячку и кое-что предложила создателям шоу

Екатерина Кузнецова не может согласиться на то, чтобы кто-то копался в ее личной жизни.

Екатерина Кузнецова рассказала, что получала предложение стать главной героиней романтического реалити "Холостячка". Но после переговоров с создателями проекта отказалась.

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В интервью артистка объяснила, что формат шоу не отвечает ее личным убеждениям. Публичное лицо, в частности, не желает выносить на всеобщее обозрение подробности своей личной жизни, включая истории прошлых отношений.

По словам Кузнецовой, она с уважением относится к своим бывшим партнерам, поэтому не хотела, чтобы их приватные нюансы становились частью телевизионного шоу или подавались в искривленном виде. Более того, жизнь по сценарию реалити также ей не близка.

В то же время актриса решила не ограничиваться простым отказом. Она предложила создателям "Холостячки" пересмотреть концепцию программы и пригласить на главную роль не публичную личность, а обычную украинку с непростой жизненной историей.

По мнению звезды сериала "Кухня", такая героиня могла бы быть гораздо ближе к широкой аудитории. Кузнецова отметила, что в отношении известных людей часто возникает стереотип, что финансовые возможности и публичность автоматически упрощают их личную жизнь.

Мол, история простой женщины, которая самостоятельно воспитывает ребенка, потеряла мужа на войне или пережила другие сложные обстоятельства, могла бы найти более мощный эмоциональный отклик у зрителей.

Актриса также предположила, что в таком формате за сердце главной героини могли бы бороться военнослужащие, ветераны, парамедики, спасатели.

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Кузнецова убеждена, что подобный подход был бы особенно уместен во время полномасштабной войны. По ее мнению, зрители могли бы легче узнавать себя в истории такой героини, чем в романтической истории известной актрисы.