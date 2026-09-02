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«Вот в этом и разница между нами»: новая любимая Цимбалюка раскритиковала девушек из «Холостяка»

Елена Светлицкая прокомментировала участие своего нынешнего бойфренда в прошлом сезоне реалити-шоу

Автор: Коваленко Наталья
«Вот в этом и разница между нами»: новая любимая Цимбалюка раскритиковала девушек из «Холостяка»
«Вот в этом и разница между нами»: новая любимая Цимбалюка раскритиковала девушек из «Холостяка» instagram.com/olena_svitlytska

Украинская актриса Елена Светлицкая в комментарии для шоу «Наодинці з Гламуром» откровенно рассказала об отношениях со своим новым избранником, актером Тарасом Цымбалюком. Звезда опровергла слухи о неверности любимого во время или после съемок 14-го сезона реалити «Холостяк».

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Также она заявила, что не верит в искренность участниц проекта. По мнению Светлицкой, главной целью девушек из «Холостяка» был собственный пиар за счет популярности Цымбалюка.

«Вот в этом и разница между девушками из "Холостяка" и мной, что девушки из "Холостяка" пришли туда за медийностью и за славой Тараса. А у нас немножко другая история», — объяснила Светлицкая.

После развода с бывшим мужем Николаем Елена планировала держать личную жизнь в тайне. У них с Тарасом была договоренность не афишировать отношения, однако актер первым обнародовал совместные фото в соцсетях и публично признался ей в любви.

«Мне нравится на самом деле не выносить свою личную жизнь на публику. У меня уже был такой опыт. Мне кажется, из этого ничего хорошего не выходит. Это было совместное решение. Нам было так на самом деле комфортно. Это уже у него спросите, [что подтолкнуло признаться]. Я не знаю, какие там у него процессы происходили», — поделилась Елена.

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Теги:
Холостяк, шоу-бизнес, Тарас Цымбалюк, Елена Светлицкая

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