Мишина вступилась за возвращение "Холостяка": Много людей, которые хотят немного отвлечься

В конце сентября на экраны вернется новый сезон Холостяка.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская актриса, главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина отреагировала на возвращение на телеэкраны романтического проекта "Холостяк". Новый сезон, который покажут в конце сентября, был отснят еще до полномасштабной войны.

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В интервью YouTube-каналу Gloster FM Мишина заявила, что если кому-то не нравится возвращение "Холостяка", можно просто переключиться.

"Мне хочется сказать – переключайтесь, если не нравится. Потому что много людей, которые хотят немного отвлечься от того, что происходит. Это нормально," - высказалась артистка.

Алекс Топольский стал новым "Холостяком". СТБ

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Также Мишина поведала, что будет смотреть новый сезон, в котором девушки будут бороться за сердце бизнесмена Алекса Топольского.

"Потому что мне интересно. Я хочу отвлекаться. Никто не говорит, что война закончилась. Просто это для людей, которые хотят немного расслабиться," - подчеркнула Ксения.

Ранее мы писали, что Хветкевич из "Холостячки" показал, как делал предложение своему парню. После каминг-аута мужчина все больше показывает закулисье личной жизни.