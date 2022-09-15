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Мишина вступилась за возвращение "Холостяка": Много людей, которые хотят немного отвлечься

В конце сентября на экраны вернется новый сезон Холостяка.

Автор: Шапарь Анастасия
Мишина вступилась за возвращение "Холостяка": Много людей, которые хотят немного отвлечься
Ксения была первой героиней шоу "Холостячка".
instagram misha.k.ua

Украинская актриса, главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина отреагировала на возвращение на телеэкраны романтического проекта "Холостяк". Новый сезон, который покажут в конце сентября, был отснят еще до полномасштабной войны.

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В интервью YouTube-каналу Gloster FM Мишина заявила, что если кому-то не нравится возвращение "Холостяка", можно просто переключиться. 

"Мне хочется сказать – переключайтесь, если не нравится. Потому что много людей, которые хотят немного отвлечься от того, что происходит. Это нормально," - высказалась артистка.

Алекс Топольский стал новым "Холостяком".
Алекс Топольский стал новым "Холостяком".
СТБ

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Также Мишина поведала, что будет смотреть новый сезон, в котором девушки будут бороться за сердце бизнесмена Алекса Топольского.

"Потому что мне интересно. Я хочу отвлекаться. Никто не говорит, что война закончилась. Просто это для людей, которые хотят немного расслабиться," - подчеркнула Ксения.

Ранее мы писали, что Хветкевич из "Холостячки" показал, как делал предложение своему парню. После каминг-аута мужчина все больше показывает закулисье личной жизни.

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Теги:
Холостяк, Ксения Мишина

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