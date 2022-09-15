Мишина вступилась за возвращение "Холостяка": Много людей, которые хотят немного отвлечься
В конце сентября на экраны вернется новый сезон Холостяка.
Украинская актриса, главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина отреагировала на возвращение на телеэкраны романтического проекта "Холостяк". Новый сезон, который покажут в конце сентября, был отснят еще до полномасштабной войны.
Читай также: Чем закончился скандал между Дизель Шоу и Мишиной: актриса внесла ясностьВ интервью YouTube-каналу Gloster FM Мишина заявила, что если кому-то не нравится возвращение "Холостяка", можно просто переключиться.
"Мне хочется сказать – переключайтесь, если не нравится. Потому что много людей, которые хотят немного отвлечься от того, что происходит. Это нормально," - высказалась артистка.
Читай также: Холостяк: Объявлена дата первого выпускаТакже Мишина поведала, что будет смотреть новый сезон, в котором девушки будут бороться за сердце бизнесмена Алекса Топольского.
"Потому что мне интересно. Я хочу отвлекаться. Никто не говорит, что война закончилась. Просто это для людей, которые хотят немного расслабиться," - подчеркнула Ксения.
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