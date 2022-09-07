Холостяк: Объявлена дата первого выпуска

Главный герой 12 сезона - предприниматель, который построил успешный бизнес в США.

Автор: Шапарь Анастасия

Уже этой осенью на телеэкраны возвращается любимое романтическое шоу страны - "Холостяк". 12 сезон был отснят еще зимой и должен был выйти в начале марта, однако началась полномасштабная война. Создатели решили не отдать врагу осень, поэтому уже в конце сентября поклонники смогут ощутить целый спектр эмоций, чувств, романтических свиданий и мечт.

"СТБ" объявило дату премьеры "Холостяка" - 30 сентября.

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Как отмечают на канале, цель возвращения развлекательного контента - это эмоциональная поддержка украинцев и с благодарностью тем, кто защищает украинское будущее. Бессменным ведущим выступит Григорий Решетник.

Главный герой "Холостяка-12" - украинец, построивший успешный бизнес по недвижимости в США, Алекс Топольский. Бизнесмен родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в Штаты, чтобы строить карьеру. Путь к успеху был тернистым, но Алекс всегда был уверен, что трудности только закаляют. 11 лет холостяк уже живет в Штатах, но сердце и душа всегда оставались в Украине. Именно поэтому за поисками половинки он вернулся в родную страну.

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С начала полномасштабной войны Топольский присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide, которая помогает украинкам, которые вынуждено покинули Украину ради безопасности детей.

В СТБ раскрывают, что первое знакомство Холостяка с девушками пройдет в форме вечеринки. Однако новый сезон обещает новые правила и сюрпризы, которые будет устанавливать сам Алекс. Например, бизнесмен будет дарить подарки уже на первой встречи и подготовил три новых цвета роз. Что они будут означать - станет известно в первом выпуске 30 сентября.