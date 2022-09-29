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Пугачева вернулась с детьми от Галкина в Израиль – СМИ

Примадонна недолго оставалась в РФ по возвращении.

Автор: Дмитрий Сыч
Пугачева вернулась с детьми от Галкина в Израиль – СМИ
Пугачева, похоже, и месяца не выдержала в РФ
instagram alla_orfey

"Женщина, которая поет" вернулась в Россию в августе. До того, вскоре после широкомасштабного вторжения своей страны в нашу, она находилась в Израиле. По сообщениям в российской прессе, знаменитость заметили на аэродроме "Внуково" с сыном Гарри и дочерью Лизой от Максима Галкина.

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Пугачева и Галкин улетели из России еще в начале марта. Сатирик переориентировался на зарубежные концерты, поскольку шоу на его родине начали отменять из-за высказываний знаменитости о нападении на Украину. А недавно его признали в РФ иностранным агентом.

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Пугачева долго молчала об агрессии. Однако потом открыто осудила действия Кремля у себя в Инстаграме.

Раньше мы писали о том, что Максим Галкин сообщил о поездке в Санкт-Петербург. Правда, не российский.

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Теги:
Украина, Россия, Израиль, Алла Пугачева, Пугачева и Галкин

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