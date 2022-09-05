"Давно я так не рыдала": Пугачева высказалась о войне, вспомнив Горбачева

Жена Максима Галкина прокомментировала ситуацию в теперешней России.

Пугачева написала, что Горбачев не удерживал власть с помощью насилия

Примадонна после возвращения в РФ спустя шесть месяцев пребывания за пределами страны-агрессорши, стала более активно публиковаться у себя в блоге. "Женщина, которая поет" в основном пишет на социально-политические темы.

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Так, на днях Борисовна прокомментировала "исчезновение" человечности в провластном российском режиссере Никите Михалкове, который поддерживает вторжение своей страны в Украину с оккупацией наших регионов:

"Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" – подписала Пугачева фрагмент ленты "Раба любви" 1975 года.

Теперь же звезда советской и российской эстрады отреагировала на смерть первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, которого не стало 30 августа этого года на 92-м году жизни.

В своем посте артистка не упоянула конкретное государство, однако по контексту ясно, о каком из них идет речь:

"Давно я так не рыдала. Ушла ЭПОХА, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей. И Главное: Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти", – начала 73-летняя певица.

Далее Алла Пугачева отметила, чем чреваты теперешние действия политических деятелей для страны, а также поделилась надеждой:

"Все не без греха, и политики – тоже. Главное чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс. Если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь еще не поздно".

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Ранее мы писали о том, что украинская певица Камалия высказалась о поддержке Филиппом Киркоровым российского вторжения.