Галкин выступил в Варшаве в сине-желтом костюме

Юморист в который раз продемонстрировал свое отношение к войне, которую развязала его страна.

Автор: Шапарь Анастасия

Российский шоумен Максим Галкин с начала полномасштабной войны в Украине выехал с семьей за границу и поддерживает всячески украинцев. На концерте в Варшаве артист появился на сцене в костюме цветов украинского флага.

В Инстаграме Галкин опубликовал видео с благодарностью к аудитории, которая посетила его выступление. Для него шоумен выбрал "говорящий" костюм: голубой пиджак и желтые штаны. Таким образом Максим в очередной раз показал свою солидарность с украинским народом.

Варшавская сцена также была подсвечена цветами флага Украины.

Галкин на концерте в Варшаве. скриншот

"Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!" – подписал ролик Галкин.

Ранее мы писали, что был создан проект "Листівки з України", в котором показано, как Россия уничтожает культурные памятки Украины. В рамках международной кампании уже создано более сотни листовок.