Галкин выступил в Варшаве в сине-желтом костюме
Юморист в который раз продемонстрировал свое отношение к войне, которую развязала его страна.
Российский шоумен Максим Галкин с начала полномасштабной войны в Украине выехал с семьей за границу и поддерживает всячески украинцев. На концерте в Варшаве артист появился на сцене в костюме цветов украинского флага.
В Инстаграме Галкин опубликовал видео с благодарностью к аудитории, которая посетила его выступление. Для него шоумен выбрал "говорящий" костюм: голубой пиджак и желтые штаны. Таким образом Максим в очередной раз показал свою солидарность с украинским народом.
Варшавская сцена также была подсвечена цветами флага Украины.
"Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!" – подписал ролик Галкин.
Ранее мы писали, что был создан проект "Листівки з України", в котором показано, как Россия уничтожает культурные памятки Украины. В рамках международной кампании уже создано более сотни листовок.