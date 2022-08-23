Проект "Листівки з України": Как РФ уничтожает культурные объекты Украины

Цель проекта - показать миру реалии кровавой войны, которую начала Россия.

Автор: Шапарь Анастасия

Художница рисует подсолнухи на стене разбитого россиянами центра социальной и культурной деятельности в Ирпени.

Россия целенаправленно разрушает культурное наследие Украины. Чтобы продемонстрировать последствия прихода "русского мира", Украинский институт совместно с USAID запустили проект "Листівки з України" (Postcards from Ukraine). В рамках международной кампании уже создано более сотни листовок, на которых изображены культурные памятки до и после российского обстрела. Также под открытками рассказывается, при каких обстоятельствах был поврежден объект.

Цель проекта - показать миру, что Россия развязала против Украины войну, которая направлена против народа, культуры и истории.

"Злонамеренное, прицельное уничтожение Россией украинских культурных памятников является огромной потерей для Украины, Европы и всего мира. Пытаясь стереть культуру и историю Украины, Кремль стремится стереть само понятие украинской нации," – подчеркивает директор Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

Также на сайте есть интерактивная карта, где собраны истории и фото поврежденным культурных объектов на территории девяти областей.

В Крыму разрушено 2 объекта.

В Запорожской области - 13.

В Харьковской - 96.

В Луганской - 32.

В Донецкой - 90.

В Черниговской - 38.

В Киевской - 78.

В Сумской - 28.

В Житомирской - 6.

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Ранее мы писали, что Укрпочта ко Дню Независимости выпустила почтовый блок "Вільні. Незламні. Непереможні". В нем - одна марка с украинским защитником и 6 иллюстраций, которые демонстрируют последние полгода полномасштабной войны.