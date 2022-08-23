Проект "Листівки з України": Как РФ уничтожает культурные объекты Украины
Цель проекта - показать миру реалии кровавой войны, которую начала Россия.
Россия целенаправленно разрушает культурное наследие Украины. Чтобы продемонстрировать последствия прихода "русского мира", Украинский институт совместно с USAID запустили проект "Листівки з України" (Postcards from Ukraine). В рамках международной кампании уже создано более сотни листовок, на которых изображены культурные памятки до и после российского обстрела. Также под открытками рассказывается, при каких обстоятельствах был поврежден объект.
Цель проекта - показать миру, что Россия развязала против Украины войну, которая направлена против народа, культуры и истории.
"Злонамеренное, прицельное уничтожение Россией украинских культурных памятников является огромной потерей для Украины, Европы и всего мира. Пытаясь стереть культуру и историю Украины, Кремль стремится стереть само понятие украинской нации," – подчеркивает директор Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.
Также на сайте есть интерактивная карта, где собраны истории и фото поврежденным культурных объектов на территории девяти областей.
- В Крыму разрушено 2 объекта.
- В Запорожской области - 13.
- В Харьковской - 96.
- В Луганской - 32.
- В Донецкой - 90.
- В Черниговской - 38.
- В Киевской - 78.
- В Сумской - 28.
- В Житомирской - 6.
Ранее мы писали, что Укрпочта ко Дню Независимости выпустила почтовый блок "Вільні. Незламні. Непереможні". В нем - одна марка с украинским защитником и 6 иллюстраций, которые демонстрируют последние полгода полномасштабной войны.