Ко Дню Независимости Укрпочта выпустила почтовый блок "Вільні. Незламні. Непереможні"

Тираж блока - 1 млн экземпляров, который можно будет приобрести с 24 августа.

Автор: Шапарь Анастасия

Укрпочта также выпустила филателистический абонемент, куда можно собирать новые патриотические марки.

К 31-му Дню Независимости Украины Укрпочта выпустила почтовый блок под названием "ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ". В нем - одна марка с украинским защитником и 6 иллюстраций, которые демонстрируют последние полгода 8-летней войны украинского народа с российскими боевиками.

Стилистика блока - графическая. В центре - почтовая марка с образом воина ВСУ, символизирующая мужество украинской армии в борьбе за независимость Украины. Марка выполнена в цветах украинского флага. Полигональный стиль впервые используется для почтовой продукции Укрпочты.

Шесть иллюстраций блока выполнены в виде черно-белой хроники с цветовыми акцентами. Каждая из иллюстраций - отдельные трагические истории из жизни украинцев, которые произошли за полгода вторжения. Они объединены одним словом - "война":

1. Женщина, стоящая в разрушенной квартире в многоэтажке.

2. Мама с ребенком, которые прячутся от ракетных ударов в метро.

3. Девочка перед грудой уничтоженных автомобилей.

4. Драмтеатр в Мариуполе с сигнальной надписью "ДЕТИ".

5. Святогорская лавра, которую неоднократно обстреливали россияне.

6. Детская коляска, брошенные чемоданы и игрушки на вокзале.

1 марка, 1 млн экземпляров, 6 иллюстраций. t.me/ukrposhta_news

Автором почтового блока выступил дизайнер из Краматорска Антон Хрупин. Молодой талант отправил Укрпочте одну из своих работ и получил предложение разработать эскиз почтовой продукции военного времени.

Тираж почтового блока - 1 млн экземпляров. Номинальная стоимость - 60 грн. Также к блоку выпустили конверты "Первый день" и немаркированные художественные конверты.

Приобрести почтовый блок и другую продукцию можно с 24 августа в городских отделениях Укрпочты по всей Украине и в официальном онлайн-магазине, а также на маркет-плейсах. Также онлайн можно заказать наборы с погашенным штемпелем Первый день. Погашение пройдет в Киеве 26 августа. Спецпогашение в регионах - 26-27 августа. Штемпели Крыма, Севастополя и Херсона будут работать в киевском главпоштамте, а Луганской области - в городе Покровск Донецкой области.

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