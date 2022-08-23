Арестович показал детское фото: Когда фотографу удалось поймать истинную суть
В подписи к фото Алексей также сделал отсылку к известному ролику, где он играет Люсю.
Алексей Арестович.
instagram alexey.arestovich
Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился детским снимком. Чиновник показал черно-белое фото в Инстаграме и иронично его подписал.
Читай также: У Арестовича нет собственного жилья: Я в первой пятерке на ликвидацию в РФНа фотографии совсем юный Арестович предстал с челкой и в белой футболке с изображением. Также интересна ухмылка на лице будущего советника ОП. Алексей решил посмеяться сам с себя, отметив талант фотографа, которому удалось запечатлеть истинную суть мальчика.
"Единственный раз, когда фотографу удалось поймать истинную суть этой твари. Остальное время он успешно притворяется Люсей," - саркастически подписал Арестович.
Арестович в детстве.
instagram alexey.arestovich
В комментариях аудитория оценила юмор советника Ермака и сделала комплименты архивному снимку.
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