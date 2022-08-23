Арестович показал детское фото: Когда фотографу удалось поймать истинную суть

В подписи к фото Алексей также сделал отсылку к известному ролику, где он играет Люсю.

Автор: Шапарь Анастасия

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился детским снимком. Чиновник показал черно-белое фото в Инстаграме и иронично его подписал.

Читай также: У Арестовича нет собственного жилья: Я в первой пятерке на ликвидацию в РФ

На фотографии совсем юный Арестович предстал с челкой и в белой футболке с изображением. Также интересна ухмылка на лице будущего советника ОП. Алексей решил посмеяться сам с себя, отметив талант фотографа, которому удалось запечатлеть истинную суть мальчика.

"Единственный раз, когда фотографу удалось поймать истинную суть этой твари. Остальное время он успешно притворяется Люсей," - саркастически подписал Арестович.

Арестович в детстве. instagram alexey.arestovich

В комментариях аудитория оценила юмор советника Ермака и сделала комплименты архивному снимку.

Ранее мы писали, что Quest Pistols спела свой хит "Ты так красива" на украинском языке. Бэнд объединился в мае этого года, чтобы провести благотворительный тур в поддержку Украины.