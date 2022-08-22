Quest Pistols перепела хит "Ты так красива" на украинском

Трио воссоединилось в мае с благородной миссией.

Автор: Шапарь Анастасия

Популярная группа Quest Pistols спели свой хит "Ты так красива" на украинском языке. Трио Антона Савлепова, Константина Боровского и Никиты Горюка объединились в мае этого года, чтобы провести благотворительный тур в поддержку Украины по Европе.

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На одном из благотворительных концертов группа исполнила "Ты так красиво", которое было воспринято очень живо аудиторией. Неизвестно, появится ли студийная версия.

Припев украинизированной версии песни "Ты так красива" звучит так:

"Ти неймовірна, ніжна, чарівна,

Поруч з тобою поводжуся дивно.

Як це змінити, це просто насилля,

Така ти чарівна, але невільна".

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