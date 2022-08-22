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Quest Pistols перепела хит "Ты так красива" на украинском

Трио воссоединилось в мае с благородной миссией.

Автор: Шапарь Анастасия
Quest Pistols перепела хит "Ты так красива" на украинском
Quest Pistols.
открытые источники

Популярная группа Quest Pistols спели свой хит "Ты так красива" на украинском языке. Трио Антона Савлепова, Константина Боровского и Никиты Горюка  объединились в мае этого года, чтобы провести благотворительный тур в поддержку Украины по Европе. 

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На одном из благотворительных концертов группа исполнила "Ты так красиво", которое было воспринято очень живо аудиторией. Неизвестно, появится ли студийная версия. 

Припев украинизированной версии песни "Ты так красива" звучит так:

"Ти неймовірна, ніжна, чарівна,

Поруч з тобою поводжуся дивно.

Як це змінити, це просто насилля,

Така ти чарівна, але невільна".

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Теги:
благотворительный концерт, Quest Pistols, украинский язык

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