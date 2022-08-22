Полякова сожгла свой кокошник на горе - видео

Именно этот головной убор сделал певицу известной.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница Оля Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве. В эфире единого телемарафона певица отметила, что решила совершить данный ритуал именно в этом мистическим месте.

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Когда Полякова получила первую популярность, она выступала именно в этом головном уборе. В последние годы артистка сменила кокошник на корону. Оля подчеркнула, что после полномасштабной войны осознала, что кокошнику не место в ее костюмерной.

"Меня сделал известной кокошник, но уже давно я не ношу кокошник я ношу короны, но люди все еще помнят меня с кокошником. Сегодня в этом мистическом месте, где женщины получали силу, хочу сделать этот ритуал," - заявила артистка.

В момент сжигания головного убора Полякова была в платье-вышиванке и венке.

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