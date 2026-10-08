Полякова рассекретила, какую профессию выбрала ее младшая дочь

15-летняя Алиса уже определилась, в какой вуз будет поступать

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Оля Полякова раскрыла будущую профессию своей младшей дочери Алисы, которой 5 октября исполнилось 15 лет. В интервью изданию BLIK.ua артистка поделилась, что девушка серьезно увлекается конным спортом и уже определилась с высшим учебным заведением.

Читай также: «Убери руки от моего сына»: Дуглас рассказал, как пьяным нагрубил Джулии Робертс

После начала полномасштабного вторжения Алиса некоторое время училась в Великобритании, однако сильно скучала по дому. В 2024 году родители поддержали ее решение вернуться в Киев и продолжить обучение в родной школе. Сейчас девушка перешла на онлайн-формат и уделяет больше времени своему главному увлечению.

По словам Поляковой, Алиса планирует получать высшее образование в британском специализированном заведении Hartpury University в графстве Глостершир.

«Она вообще учится онлайн. Занимается очень активно конным спортом. Уже выбрала вуз, куда пойдет после 11 класса. Это Hartpury – очень известный британский вуз, где учатся спортсмены, ветеринары, берейторы и все, кто работает в сфере конного спорта. Она хочет быть берейтором», — рассказала певица.

Профессия берейтора предполагает профессиональную тренировку лошадей, формирование их поведения и подготовку животных к спортивным соревнованиям или верховой езде.