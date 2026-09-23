Полякова публично оценила фигуру Тины Кароль и назвала себя «бодишеймером»

Певица высказалась о склонности Кароль к полноте

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Оля Полякова опубликовала на своем ютуб-канале новое видео с тренером Сергеем Шереметой и в разговоре с ним откровенно высказалась о внешности своей коллеги по сцене Тины Кароль.

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Полякова отметила, что любая женщина способна получить тело своей мечты с помощью дисциплины и силы воли. Певица вспомнила о Кароль, у которой есть склонность к набору веса, однако благодаря регулярной работе в спортзале она изменила фигуру до неузнаваемости. Оля отметила, что Тина сейчас выглядит лучше, чем 20 лет назад. Также Полякова откровенно заявила, что считает себя бодишеймершей.

«Очень много мне закидывают сейчас, что вы занимаетесь бодишеймингом, вы занимаетесь. Я хочу сказать открыто: "Да, я бодишеймер." А знаешь почему? Потому что я знаю, что любая женщина может сделать из себя красотку. Посмотрите на Тину Кароль. Ну, реально, женщина склонна к полноте. Это было по ней видно всегда. Она всегда была такая, она красивая была, но она всегда была такая немножко пухленькая. И сегодня это просто вообще секси-пекси киборг. Она просто ох*ренно выглядит. Так что она выглядит стопроцентно лучше, чем она выглядела в 20. Сегодня ее 40 и она лучше, чем в 20», — публично оценила фигуру Кароль Полякова.

Сама Тина Кароль ранее рассказывала, что смогла похудеть благодаря йоге, упражнениям со скакалкой и изменениям в питании.