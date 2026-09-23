Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике с новой любимой Еленой
Как выглядит избранница актера
Украинский режиссер, актер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев впервые показал свою новую возлюбленную. 53-летний кинодеятель вместе с девушкой посетил допремьерный показ фильма «Родственники». Избранницей Ахтема стала брюнетка по имени Елена, которая работает в общественной сфере.
Читай также: Сериалы Netflix: лучшие на неделе 14 – 20 сентября 2026 годаВо время общения с журналистами издания Oboz.ua пара раскрыла первые подробности своих отношений. Елена рассказала, что знакомство произошло благодаря кино — во время одного из показов фильма Сеитаблаева «Домой».
«Не сдавай все! Надо постепенно выдавать информацию. Тебя потом замучают журналисты. Серьезно, мы пока не готовы много рассказывать о нас», — шутя призвал Елену Сеитаблаев.
На вопрос журналистов, на какой стадии находятся отношения, Ахтем ответил: «Романтической».
Летом Сеитаблаев уже намекал, что его сердце не свободно, отметив, что находится в отношениях, где ему «тепло, понятно, страстно и ценностно».
До этого режиссер был обручен с Марьяной Боцвинюк, которая была младше его на 20 лет. Пара готовилась к свадьбе, однако впоследствии отменила помолвку и рассталась.