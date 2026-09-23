Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике с новой любимой Еленой

Как выглядит избранница актера

Автор: Коваленко Наталья

Украинский режиссер, актер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев впервые показал свою новую возлюбленную. 53-летний кинодеятель вместе с девушкой посетил допремьерный показ фильма «Родственники». Избранницей Ахтема стала брюнетка по имени Елена, которая работает в общественной сфере.

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Во время общения с журналистами издания Oboz.ua пара раскрыла первые подробности своих отношений. Елена рассказала, что знакомство произошло благодаря кино — во время одного из показов фильма Сеитаблаева «Домой».

«Не сдавай все! Надо постепенно выдавать информацию. Тебя потом замучают журналисты. Серьезно, мы пока не готовы много рассказывать о нас», — шутя призвал Елену Сеитаблаев.

На вопрос журналистов, на какой стадии находятся отношения, Ахтем ответил: «Романтической».

Ахтем Сеитаблаев с новой девушкой Фото: Киевфильм

Летом Сеитаблаев уже намекал, что его сердце не свободно, отметив, что находится в отношениях, где ему «тепло, понятно, страстно и ценностно».

До этого режиссер был обручен с Марьяной Боцвинюк, которая была младше его на 20 лет. Пара готовилась к свадьбе, однако впоследствии отменила помолвку и рассталась.