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Полякова подготовила свой дом к зиме и перебоям электроснабжения

Оля Полякова позаботилась о комфорте в своем частном доме на фоне новых отключений света в Украине.

Автор: Дмитрий Сыч
Полякова подготовила свой дом к зиме и перебоям электроснабжения
Полякова не знает, генератор какого типа они с мужем приобрели
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Оля Полякова рассказала, как вместе с мужем Вадимом Буряковским готовит загородный дом к холодам. Супруги заблаговременно позаботились об отоплении и резервном электроснабжении на случай возможных перебоев со светом.

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Певица с родными уже ряд лет живет за городом, поэтому подготовка обители к зиме стала для них привычным делом. Дом отапливают дровами, которыми семья традиционно запасается перед холодным сезоном. В этом году Полякова и ее супруг также приобрели новый генератор, чтобы быть готовыми к возможным обесточиваниям. Об этом певица рассказала blik.

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По словам артистки, техническими вопросами в основном занимается Буряковский. Сама Оля даже не знает, какой именно генератор они приобрели – дизельный или иного типа.

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Полякова сказала, что для нее главное – вернуться в теплый и уютный дом и чувствовать себя в безопасности. В то же время певица отметила важность того, чтобы "над головой ничего не летело".

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Теги:
Интервью, певица, недвижимость, Оля Полякова, шоу-бизнес, недвижимость звезд

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