Дочь Поляковой снялась обнаженной в простыне на берегу Киевского моря
21-летняя Маша показала новую фотосессию
Дочь Поляковой снялась обнаженной в простыне на берегу Киевского моря instagram.com/marypoppers1
Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша поразила новой откровенной фотосессией. Результатами съемки поделилась фотограф Полина Тремасова в совместном посте с 21-летней блогершей.
Читай также: Нину Добрев прогнали с красной дорожки охранники Венецианского кинофестиваля — видеоКадры были сделаны во время отдыха Маши в Киеве на каменистых берегах Киевского моря. На снимках она эмоционально позировала в воде, на песке и камнях, а также на фоне скал.
Для съемки Маша выбрала белую простыню, которую она обмотала вокруг обнаженного тела вместо платья. Девушка дополнила образ легким нюдовым макияжем, минималистичными украшениями и распущенными волосами.
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova