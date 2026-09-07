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Дочь Поляковой снялась обнаженной в простыне на берегу Киевского моря

21-летняя Маша показала новую фотосессию

Автор: Коваленко Наталья
Дочь Поляковой снялась обнаженной в простыне на берегу Киевского моря
Дочь Поляковой снялась обнаженной в простыне на берегу Киевского моря instagram.com/marypoppers1

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша поразила новой откровенной фотосессией. Результатами съемки поделилась фотограф Полина Тремасова в совместном посте с 21-летней блогершей.

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Кадры были сделаны во время отдыха Маши в Киеве на каменистых берегах Киевского моря. На снимках она эмоционально позировала в воде, на песке и камнях, а также на фоне скал.

Для съемки Маша выбрала белую простыню, которую она обмотала вокруг обнаженного тела вместо платья. Девушка дополнила образ легким нюдовым макияжем, минималистичными украшениями и распущенными волосами.

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova
Маша Полякова показала новую фотосессию instagram.com/polina_tremasova

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Теги:
фотосессии звезд, Оля Полякова, шоу-бизнес, Маша Полякова, дети звезд

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