Тарас Цымбалюк показал себя в 20-летнем возрасте: без бороды и с шевелюрой
Звезда "Крепостной" показал снимок времен студенчества.
Тарас Цымбалюк.
instagram taras.tsymbaliuk
Украинский актер, секс-символ среди украинских актеров - Тарас Цымбалюк - показал свое архивное фото со студенческих времен. Звезда "Крепостной" опубликовал снимок в сториз Инстаграма, на котором ему всего 22 года.
Читай также: Тарас Цымбалюк сделал неожиданное признание бывшей жене: Странные какие-то ощущенияФотография 10-летней давности демонстрирует, как актер существенно поменялся. Поклонники привыкли видеть красивые снимки Тараса, на котором он демонстрирует свое накаченное тело и идеальную бороду. В студенческое время Цымбалюк также имел густую шевелюру, которая была не так аккуратно уложена, как сейчас. Однако ранее актер не отращивал бороду.
"10 лет назад", – лаконично подписал снимок Тарас.
Тарас Цымбалюк в возрасте 22 лет.
instagram taras.tsymbaliuk
Отметим, что на фото актеру всего 22 года. В это время актер учился в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого на актерском факультете.
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