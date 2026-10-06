Старшая дочь поляковой показала квартиру в США, в которой живет с мужем

Маша Полякова устроила видеоэкскурсию по своему пестрому жилью.

Маша и Эдэн спят в кровати с балдахином и гирляндами

Старшая дочь Оли Поляковой Маша Полякова вместе с мужем Эденом Пассарелли переехала в новую обитель в США. 21-летняя блогерша не спешила показывать жилье, ведь сначала хотела обустроить его под себя.

Молодые супруги арендовали небольшую квартиру, где кухня сочеталась с гостиной. Для работы над музыкой Маша подготовила отдельный уголок – там она создает песни.

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Интерьер дома имеет тематическое оформление. Одной из заметных деталей стала стена, украшенная гитарами.

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

В квартире также есть спальня. Маша украсила кровать в своем стиле, добавив балдахин и гирлянду. Отдельно первенец Поляковой показала гардеробную, которой очень радуется: помещение позволяет удобно хранить ее вещи. Также в доме есть ванная комната.

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

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В США Маша Полякова переехала в начале 2025 для обучения. За границей она не только получает образование, но и строит семейную жизнь. За американца Эдена Пассарелли Маша вышла замуж летом 2025 года.