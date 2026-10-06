Старшая дочь поляковой показала квартиру в США, в которой живет с мужем
Маша Полякова устроила видеоэкскурсию по своему пестрому жилью.
Старшая дочь Оли Поляковой Маша Полякова вместе с мужем Эденом Пассарелли переехала в новую обитель в США. 21-летняя блогерша не спешила показывать жилье, ведь сначала хотела обустроить его под себя.
Молодые супруги арендовали небольшую квартиру, где кухня сочеталась с гостиной. Для работы над музыкой Маша подготовила отдельный уголок – там она создает песни.
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Интерьер дома имеет тематическое оформление. Одной из заметных деталей стала стена, украшенная гитарами.
В квартире также есть спальня. Маша украсила кровать в своем стиле, добавив балдахин и гирлянду. Отдельно первенец Поляковой показала гардеробную, которой очень радуется: помещение позволяет удобно хранить ее вещи. Также в доме есть ванная комната.
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В США Маша Полякова переехала в начале 2025 для обучения. За границей она не только получает образование, но и строит семейную жизнь. За американца Эдена Пассарелли Маша вышла замуж летом 2025 года.