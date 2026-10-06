АфишаАфиша
Русский Українська

Старшая дочь поляковой показала квартиру в США, в которой живет с мужем

Маша Полякова устроила видеоэкскурсию по своему пестрому жилью.

Автор: Дмитрий Сыч
Старшая дочь поляковой показала квартиру в США, в которой живет с мужем
Маша и Эдэн спят в кровати с балдахином и гирляндами
instagram marypoppers1

Старшая дочь Оли Поляковой Маша Полякова вместе с мужем Эденом Пассарелли переехала в новую обитель в США. 21-летняя блогерша не спешила показывать жилье, ведь сначала хотела обустроить его под себя.

Молодые супруги арендовали небольшую квартиру, где кухня сочеталась с гостиной. Для работы над музыкой Маша подготовила отдельный уголок – там она создает песни.

Читай также: Бывшая Кличко выложила редкое фото их 23-летней дочери

Интерьер дома имеет тематическое оформление. Одной из заметных деталей стала стена, украшенная гитарами.

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

В квартире также есть спальня. Маша украсила кровать в своем стиле, добавив балдахин и гирлянду. Отдельно первенец Поляковой показала гардеробную, которой очень радуется: помещение позволяет удобно хранить ее вещи. Также в доме есть ванная комната.

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

instagram marypoppers1

Читай также: Фреймут показала подросшего сына в компании дочери, которая приехала из-за границы

В США Маша Полякова переехала в начале 2025 для обучения. За границей она не только получает образование, но и строит семейную жизнь. За американца Эдена Пассарелли Маша вышла замуж летом 2025 года.

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, США, недвижимость, Оля Полякова, Маша Полякова, недвижимость звезд, дети знаменитостей, дети звезд

Статьи по теме

Шоптенко призналась, как сын отреагировал на ее третье замужество с иностранцем
Шоптенко призналась, как сын отреагировал на ее третье замужество с иностранцем
Синди Кроуфорд подает в суд на реабилитационный центр из-за смерти сына
Синди Кроуфорд подает в суд на реабилитационный центр из-за смерти сына
«Ее боятся даже соседи»: Полякова с юмором поздравила младшую дочь с 15-летием
«Ее боятся даже соседи»: Полякова с юмором поздравила младшую дочь с 15-летием
Кравец не узнала родную дочь на кадрах с ее новой фотосессии
Кравец не узнала родную дочь на кадрах с ее новой фотосессии
Таран показала изменения своей дочери от Доманского, которой исполнилось 19
Таран показала изменения своей дочери от Доманского, которой исполнилось 19
Назар Заднепровский с женой признались, сколько тратят на жизнь в Киеве
Назар Заднепровский с женой признались, сколько тратят на жизнь в Киеве

Личность дня

Скрывали 40 лет: Майкл Дуглас признался, что у него был роман с Кэтлин Тернер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK