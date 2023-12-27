Что делать, чтобы елка дольше простояла: полезные советы

7 проверенных советов и хитростей, которые помогут продлить срок службы рождественской елки.

Автор: Сайко Леся

Хотите, чтобы ваша елка прослужила дольше? Вам не придется добавлять сахар, обрезать его под углом или сверлить отверстия в стволе. На самом деле, чтобы сохранить рождественскую елку свежей и зеленой, не нужно использовать какие-либо старые трюки, о которых вам рассказывал ваш дедушка. С помощью этих проверенных и верных советов легко сохранить свое дерево живым как можно дольше (до 6 недель!)

Фактически, единственное, что вам нужно для обеспечения хорошей и долгой жизни вашего дерева, — это чистый срез и много воды. Не верите? Читай дальше.

Как продлить срок службы елки: 7 советов

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Это особенно важно, если вы покупаете елку с участка с деревьями, поскольку дерево могло быть срублено за пару недель до этого и перевезено на большое расстояние, чтобы добраться до продавца. Не бойтесь спрашивать продавца, откуда взялись деревья и как давно они срезаны.

Прежде чем принести дерево домой, проведите пальцами по ветвям и найдите мягкие, гибкие иглы насыщенного темно-зеленого цвета. Высохшие деревья часто имеют обесцвеченный или бледно-оливковый цвет. Сразу проверьте, сколько иголок опадает — если их много, это хороший признак того, что дерево не такое свежее, каким должно быть. Хорошенько встряхните дерево и следите за тем, чтобы не выпало слишком много иголок, а также не появилось ли признаков истончения или потемнения участков. Если дерево уже начало усыхать и у него жесткая, ломкая хвоя, оно не будет потреблять столько воды, а теплый, уютный дом только усугубит проблему.

Новогодняя елка 2024 freepik.com

Читай также: Где встретить Новый год 2024: обзор предложений туроператоров Вес также имеет значение: тяжелое дерево означает, что оно удерживает много воды, что помогает ему дольше оставаться свежим.

Если вы рубите дерево, постарайтесь сначала дождаться нескольких сильных морозов. Это переводит вечнозеленые виды в состояние покоя, чтобы они закалились и были готовы к зиме. Их иглы образуют тяжелое восковое покрытие, называемое кутин, которое помогает предотвратить потерю влаги, и они с меньшей вероятностью будут реагировать на солнечный свет и теплые температуры в помещении.

Сделайте чистый прямой срез дерева по нижней части.

Срубив дерево, вы получите самый свежий срез. На срезанном стволе образуется слой засохшего сока, который препятствует его способности впитывать воду, в течение трех-четырех часов. Чаще всего это встречается у неспящих деревьев и тех, которые некоторое время находятся на солнце. Если вы покупаете дерево на участке, попросите продавца сделать для вас свежий срез, отрезав тонкий диск от ствола. Будет идеально, если вы поместите дерево в воду в течение 45 минут после среза.

Новогодняя елка 2024 freepik.com

Читай также: Как украсить елку на Новый год стильно и со смыслом Поставьте дерево в воду, как только вернетесь домой.

Если вы еще не освободили место для дерева в доме, поместите ствол в большое ведро с водой в прохладном, затененном, защищенном месте, например, в неотапливаемом гараже.

Деревья могут поглотить до галлона воды за первые 24 часа, поэтому очень важно, чтобы ваше дерево оставалось хорошо увлажненным.

Совет: Не украшайте елку, пока не убедитесь, что она правильно впитывает воду. Если на следующий день резервуар для воды все еще относительно полон, сделайте новый срез или поменяйте дерево на другое.

Читай также: Рождество 2023: традиции празднования Сохраняйте прохладу возле дерева.

Источники тепла, такие как камины, дровяные печи, обогреватели и радиаторы, часто высушивают дерево гораздо быстрее, чем вы успеваете его полить, поэтому лучше всего размещать дерево вдали от отопительных приборов и вентиляционных отверстий, а также вдали от прямых солнечных лучей.

Выбирайте светодиодные гирлянды.

Хотите, верьте, хотите нет, но тип рождественских огней, которыми вы украшаете елку, может повлиять на то, как долго прослужит ваша елка. Светодиодных гирлянды излучают очень мало тепла, что предотвращает слишком быстрое высыхание вашей елки, а также снижает риск возгорания.

Новогодняя елка 2024 freepik.com

Читай также: Декор дома к НГ: красивые идеи в фото Проверяйте уровень воды каждый день.

Деревья впитывают огромное количество воды, поэтому не удивляйтесь, если обнаружите, что вам нужно ежедневно подливать воды.

В общем, дерево может поглощать до литра воды в день, особенно в первую неделю.

При правильном уходе типичное вечнозеленое дерево должно простоять четыре-пять недель, прежде чем оно слишком сильно высохнет.