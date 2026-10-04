Какой церковный праздник 5 октября и что нельзя делать
Православные почитают священномученика Дионисия и мученицу Харитину.
В понедельник, 5 октября, православные христиане чтят память священномученика Дионисия и мученицу Харитину. Их почитают 5 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 18 октября.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Еремей, Матвей, Петр, Филипп, Александр, Гавриил, Григорий.
Какой церковный праздник 5 октября
Дионисий был язычником, однако уже в зрелом возрасте стал христианином и стал епископом Александрийским. Святой много трудился, чтобы защитить православие от ереси, обращал людей в христианство. Дионисий потерпел много лишений. Во времена эпидемии чумы мученик призвал паству ухаживать за больными язычниками и христианами, а также хоронить умерших.
С раннего детства Харитина осталась сиротой и воспитывалась благочестивым парнем Клавдием. Харитина горячо уверовала в Иисуса Христа и решила посвятить свою жизнь служению ему. Клавдий поддержал девушку и построил для нее отдельный дом, где Харитина жила в одиночестве и целомудрии. Своим примером святая подтолкнула многих к принятию христианства.
Однажды Харитину оговорили язычники, из-за чего она предстала перед судом. Несмотря на все пытки и унижения, христианка осталась верна Богу и умерла с молитвой на устах.
Традиции и обычаи 5 октября
На Харитину заканчивали полевые и огородные работы, поэтому люди приступали к домашним делам. Женщины начинали ткать полотна: "Харитина ткала и пряла — весь дом одевала".
- Если листья не опали на дубах и березах - к холодной зиме.
- Если нет снега - зиму придется ждать долго.
- Если безветренно - к похолоданию.
Что нельзя делать 5 октября
- Нельзя надевать новую вещь.
- Не стоит переезжать.
- Не нужно оставлять дела незаконченными.
- Нельзя менять место работы.
- Не стоит играть свадьбы или устраивать вечеринки.