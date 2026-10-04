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Какой церковный праздник 5 октября и что нельзя делать

Православные почитают свя­щен­но­му­че­ника Ди­о­ни­сия и му­че­ни­цу Ха­ри­ти­ну.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 5 октября и что нельзя делать
Девушки собирались на вечерки, занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали.
открытые источники

В понедельник, 5 октября, православные христиане чтят память свя­щен­но­му­че­ника Ди­о­ни­сия и му­че­ни­цу Ха­ри­ти­ну. Их почитают 5 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 18 октября. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Еремей, Матвей, Петр, Филипп, Александр, Гавриил, Григорий.

Какой церковный праздник 5 октября

Дионисий был язычником, однако уже в зрелом возрасте стал христианином и стал епископом Александрийским. Святой много трудился, чтобы защитить православие от ереси, обращал людей в христианство. Дионисий потерпел много лишений. Во времена эпидемии чумы мученик призвал паству ухаживать за больными язычниками и христианами, а также хоронить умерших. 

Свя­щен­но­му­че­ник Ди­о­ни­сий.
Свя­щен­но­му­че­ник Ди­о­ни­сий.
azbyka.ru

С раннего детства Харитина осталась сиротой и воспитывалась благочестивым парнем Клавдием. Харитина горячо уверовала в Иисуса Христа и решила посвятить свою жизнь служению ему. Клавдий поддержал девушку и построил для нее отдельный дом, где Харитина жила в одиночестве и целомудрии. Своим примером святая подтолкнула многих к принятию христианства.

Однажды Харитину оговорили язычники, из-за чего она предстала перед судом. Несмотря на все пытки и унижения, христианка осталась верна Богу и умерла с молитвой на устах.

Свя­тая му­че­ни­ца Ха­ри­ти­на.
Свя­тая му­че­ни­ца Ха­ри­ти­на.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 5 октября

На Харитину заканчивали полевые и огородные работы, поэтому люди приступали к домашним делам. Женщины начинали ткать полотна: "Харитина ткала и пряла — весь дом одевала".

  • Если листья не опали на дубах и березах - к холодной зиме.
  • Если нет снега - зиму придется ждать долго.
  • Если безветренно - к похолоданию. 

Что нельзя делать 5 октября

  • Нельзя надевать новую вещь.
  • Не стоит переезжать.
  • Не нужно оставлять дела незаконченными.
  • Нельзя менять место работы.
  • Не стоит играть свадьбы или устраивать вечеринки.
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Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

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