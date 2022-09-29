Умер Coolio, автор рэп-хита Gangsta's Paradise

Артисту было 59 лет.

Ушел из жизни американский представитель хип-хоп-культуры Артис Леон Айви-младший, более известный как Кулио/Coolio. Его альбом Gangsta's Paradise 1995 года с одноименным хитом считается образцом классического гангста-рэпа.

Читай также: Умер Борис Моисеев – официальное сообщение

О кончине знаменитости сообщил его менеджер Джарез Поузи, сказано в TMZ. Смерть наступила, когда Кулио гостевал у своего друга в Лос-Анджелесе. Покойному было 59 лет. Официальная причину смерти пока не сообщается. В СМИ упоминается остановка сердца.

Песня Gangsta's Paradise стала саундтреком ленты "Опасные умы/Dangerous Minds" с Мишель Пфайффер, а еще – самым продаваемым синглом 1995 года в США и принесла рэперу статуэтку от "Грэмми"в номинации "Лучший сольный рэп-исполнитель".

Читай также: Dr. Dre мог умереть от аневризмы мозга

Ранее мы писали о том, что смерть Бориса Моисеева прокомментировала Алла Пугачева. Примадонна дружила с артистом и помогала ему материально.