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Умер Coolio, автор рэп-хита Gangsta's Paradise

Артисту было 59 лет.

Автор: Дмитрий Сыч
Умер Coolio, автор рэп-хита Gangsta's Paradise
Кулио получил за свой шлягер "Грэмми"
instagram coolio

Ушел из жизни американский представитель хип-хоп-культуры Артис Леон Айви-младший, более известный как Кулио/Coolio. Его альбом Gangsta's Paradise 1995 года с одноименным хитом считается образцом классического гангста-рэпа.

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О кончине знаменитости сообщил его менеджер Джарез Поузи, сказано в TMZ. Смерть наступила, когда Кулио гостевал у своего друга в Лос-Анджелесе. Покойному было 59 лет. Официальная причину смерти пока не сообщается. В СМИ упоминается остановка сердца.

Песня Gangsta's Paradise стала саундтреком ленты "Опасные умы/Dangerous Minds" с Мишель Пфайффер, а еще – самым продаваемым синглом 1995 года в США и принесла рэперу статуэтку от "Грэмми"в номинации "Лучший сольный рэп-исполнитель".

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Ранее мы писали о том, что смерть Бориса Моисеева прокомментировала Алла Пугачева. Примадонна дружила с артистом и помогала ему материально.

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Теги:
США, Мишель Пфайффер, рэпер, умер

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