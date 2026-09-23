Херли поведала о поддержании отличной формы в 61 без спортзала

Лиз Херли приятно удивляет публику своим видом на седьмом десятке.

Элизабет Херли – 61-летняя британская актриса – продемонстрировала стройную фигуру в спортивном образе и рассказала о своем подходе к физической активности.

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По словам знаменитости, она не посещает спортзал еще с 1990-х годов. Поддерживать себя в форме Херли привыкла благодаря работе в саду, в частности – уходу за растениями и живой изгородью.

Впрочем, из-за жизни в Лос-Анджелесе у актрисы нет привычной для нее садовой работы, поэтому она заменила ее регулярной растяжкой. Этим видом активности Элизабет занимается даже под открытым небом – в частности у океана.

Свой способ поддерживать форму актриса продемонстрировала на фото, позируя в спортивном топе и лосинах.

instagram elizabethhurley1

instagram elizabethhurley1

instagram elizabethhurley1

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Нынче Херли также находится в отношениях с музыкантом Билли Сайрусом. Судя по ее публичным появлениям и сообщениям, рядом с любимым актриса чувствует себя счастливой.