Dr. Dre мог умереть от аневризмы мозга

Врачи думали, что рэпер не выживет.

Автор: Шапарь Анастасия

Известный рэпер и продюсер Dr. Dre оказался в больнице в 2021 году из-за аневризмы сосудов головного мозга. Врачи считали, что музыкант не выживет. Артист откровенно рассказал о том периоде жизни в подкасте "Workout the Doubt".

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Dr. Dre признался, что врачи даже позвали его семью в нему в палату, чтобы проститься.

"Я был в больнице Седар-Синай. Они не разрешали никому приближаться из-за COVID, — гостям, родственникам, никому. Но потом пустили ко мне мою семью. Уже позже я узнал, что их вызвали, чтобы они имели возможность со мной попрощаться," - вспомнил рэпер.

Однако сам артист не осознавал, что настолько серьезно болен.

"В отделении интенсивной терапии я провел две недели. Из-за того, что происходило в моем мозгу, врачам приходилось будить меня каждый час в течение двух недель, чтобы проводить все эти тесты. По сути, они выглядели как проверка на трезвость: потрогай нос, потри пяткой икры и т.д," - поведал продюсер.

Когда Dr. Dre вернулся домой, то полностью погрузился в работу. За последние два года он успел записать 250 треков.

Отметим, что аневризма - это аномальная выпуклость или пузырь в стенке кровеносного сосуда. Она может лопнуть, вызвав внутреннее кровотечение, что часто приводит к смерти. Кровоизлияние из аневризмы, которая разорвалась, может повредить головной мозг и даже привести к смерти.

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