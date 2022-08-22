Муж Русланы Писанки рассказал, как узнал о раке жены по телефону

21 августа артистку провели в последний путь в Киеве.

Автор: Шапарь Анастасия

Супруг покойной украинской актрисы и ведущей Русланы Писанки - Игорь Исаков - поведал, как узнал, что у жены рак. В комментарии для "ТСН" мужчина поделился, что супруга сообщила о болезни ему по телефону, когда уже находилась в Германии.

Когда Руслана отправилась в ФРГ, то позвонила супругу и спокойно сообщила печальную новость.

"Я узнал, что у нее рак, по телефону. Стоял в пробке, как раз ехал оформлял документы мамы Руси, потому что она незадолго до этого умерла. Я стоял в пробке, Руся позвонила по телефону, таким спокойным, абсолютно спокойным голосом сказала: "Игорь, ты должен знать, – у меня опухоль"," - вспоминает Игорь.

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Вдовец поделился, что даже во время прохождения химиотерапии, не в самом хорошем самочувствии, Руслана могла поддерживать своих подружек, которые жаловались ей на жизнь.

"Вам маленький пример. Когда она лежала, даже после химии, было не очень хорошо, звонили какие-то подруги, жаловались на свою жизнь, она их по телефону успокаивала, что все хорошо, успокойтесь, все будет хорошо. Вот вам пример… Понятно, что в глубине души где-то там она молилась, но все равно… На вид она всегда была улыбчивая, всегда в хорошем настроении," - отметил мужчина.

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Также Исаков объяснил, почему семья решила поехать именно в Германию.

"Мы когда убегали, мы еще не знали, куда мы поедем. В Германии живет кум, который помог нам на первых этапах. Когда она приехала, она еще была на инвалидной коляске, у нее был перелом ноги. Ее там встретили, отвезли к друзьям. Потом была длинная дорога, в Германии, все эти переводы, легализация и так далее. Так что мы не выбирали специально, так случилось," - сообщил Игорь.

Отметим, что Русланы Писанки не стало 19 июля. 21 июля ее кремировали в Германии. Недавно Исаков вернулся в Киев, поэтому 21 августа в Киеве состоялась церемония прощания с теледивой и ее мамой, которая отошла к Богу ранее. Она прошла в Свято-Преображенском соборе Православной церкви Украины.

21 августа прошло прощание с Русланой Писанкой и ее мамой. facebook.com/osumska

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