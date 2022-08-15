Муж Русланы Писанки сообщил, когда и где пройдут похороны теледивы

Прощание и отпевание Русланы пройдут совместно с ее матерью, которая отошла к Богу немного раньше ведущей.

Автор: Шапарь Анастасия

Вдовец украинской ведущей и актрисы Русланы Писанки - Игорь Исаков - сообщил дату и место прощания со звездой. 19 июля артистки не стало в Германии из-за агрессивной формы рака, ее супруг привез Руслану в Киев.

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Исаков подчеркнул, что он выбрал храм, который нравился его покойной жене. Похорон Русланы пройдет совместно с прощанием ее матери, Дины Васильевны.

Прощание и отпевание Русланы Писанки и ее матери состоятся 21 августа по адресу: Спасо-Преображенский собор, ул. Маршала Конева, 3а (станция метро: "Ипподром").

В 9:00 утра - начало Божественной литургии. Примерно в 11:00 - похорон.

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