Друг Винника поведал о состоянии здоровья певца: Не дай Бог никому такое пережить

Многие поклонники записали артиста в "предатели", так как он пропал из инфополя с начала полномасштабной войны.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский музыкант Олег Винник с начала полномасштабной войны пропал с информационных радаров. Известно, что артист выехал в Германию для прохождения лечения, однако где он сейчас - неизвестно.

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Друг Винника, Роман Недзельский, публикует в Фейсбуке помощь певца для украинских бойцов. Экс-гендиректор Дворца "Украина" подчеркнул, что не обращает внимание на людей, которые хейтят Олега.

"Вот эти псевдопатриоты, которые сидят на диванах или гамаках где-то в саду, поучают нас, как воевать и что делать. Если бы не Винник, мы бы не имели сегодня рефрижератора, в котором перевозим домой тела наших воинов с передовой и моргов. Не говоря о тех "вовчицемобилях", о которых написал в ФБ. Они ездят на передовой с пулеметами и трощат орков, как на оливье," - заявил Роман.

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Недзельский прокомментировал состояние здоровья артиста, добавив, что у того серьезные проблемы.

"С первых дней войны он помогает нашему батальону. К сожалению, вначале не мог, так активно, как сейчас, потому что имел серьезные проблемы со здоровьем. Не дай Бог никому такое пережить! Еще до войны из-за болезни ему пришлось отложить несколько концертов. Но люди, к сожалению, не помнят этого. И читают только заголовки. А их сочиняют так, чтобы привлечь внимание – "предал", "убежал", - рассказал друг Винника.

Ранее мы писали, что Олег Скрипка рассказал о своей даче в Буче, в которой жили российские оккупанты. Музыкант также поведал, что оставили после себя боевики.