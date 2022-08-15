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На даче Олега Скрипки жили оккупанты: Это все досадно и неприятно

Певец признался, что после себя оставили россияне.

Автор: Шапарь Анастасия
На даче Олега Скрипки жили оккупанты: Это все досадно и неприятно
Олег Скрипка.
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Украинский певец Олег Скрипка рассказал о своей даче в Буче, в которой жили российские оккупанты. В интервью изданию Ukrayina.pl артист признался, что россияне не украли ценные вещи, но оставили сильный бардак. 

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Фронтмен "Вопли Видоплясова" поделился, что пока не может навести порядок в доме. Благодаря "русскому миру" соседние дома разрушены и ограблены.

"Очевидно, это были офицеры. Судя по тому, что там остались карты Киевской области, а еще шахматы, которые они где-то украли. Конечно, все это очень неприятно. Но не я один очутился в такой ситуации. У многих людей дома и разрушены, и ограблены... Я до сих пор не привел дачу в порядок, ведь просто нет ресурса, скажем так," – поведал певец.

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Скрипка признался, что российские боевики оставили после себя "сюрприз" прямо возле кровати - недопитую бутылку водки.

"Ни унитазы, ни стиральную машину у меня не украли. Оставили и картины, очевидно, не имевшие для них никакой ценности. А больше ничего там не было. Я ведь человек творческий... Думаю, оккупантам пришлось очень быстро оттуда убегать, ведь оставили полбутылки водки. Причем распивали ее прямо в моей кровати. Говорю, это все досадно и неприятно", – сообщил Олег.

Ранее мы писали, что звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова прокомментировала, почему ее украинские коллеги, которые также переехали в РФ, до сих пор остаются в стране-агрессоре и молчат. Актриса также высказалась о фразе "братский народ".

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Теги:
Олег Скрипка, оккупация

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