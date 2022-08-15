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Звезда "Кухни" объяснила, почему Паперная и Безрук молчат и остаются в РФ

Екатерина Кузнецова прожила и проработала в России 13 лет.

Автор: Шапарь Анастасия
Звезда "Кухни" объяснила, почему Паперная и Безрук молчат и остаются в РФ
Антонина Паперная и Екатерина Кузнецова.
instagram katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова прокомментировала, почему ее украинские коллеги, которые также переехали в РФ строить карьеру, до сих пор остаются в стране-агрессоре и молчат. Речь идет об актрисах Галине Безрук, звезде "Домика на счастье", и дочери Ольги Сумской, актрисе Антонине Паперной. 

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В интервью Алине Доротюк звезда сериала "Кухня" поведала, что проживала и строила карьеру в России 13 лет. Когда РФ полномасштабно вторглась в Украину, Кузнецова с мужем были на острове Тенерифе. С начала вторжения актриса больше не приезжала в страну-агрессор, отказалась от ролей во всех русских проектах и не планирует возвращаться назад.

Кузнецова прокомментировала, почему другие актеры с украинскими корнями поступили иначе. 

"Я придерживаюсь такой позиции, что кто я такая, чтобы осуждать. Каждая история индивидуальна. Я сделала так. Мы знаем примеры и других украинских актеров, которые, находясь в момент войны в России и Москве, смогли за какой-то короткий период времени уехать. Не без каких-то там проблем с законом, но они выбрались. Это личная позиция каждого человека. Это нужно копаться в каждой семье. Возможно, есть такой раскол. Она - против войны, а муж - за эту "спецоперацию"," - заявила Екатерина.

Помимо этого, Екатерина высказалась о фразе "братский народ", отмечая, что ничего братского между украинцами и россиянами нет: "Я проживала в России. Конечно, у меня была своя диаспора, мои ближайшие подружки – они украинки, я была как в своей тарелке, но очень вижу разницу менталитетов".

Ранее мы писали, что мать молчуньи Наташи Королевой посетила концерт Ирины Билык. Певица пригласила ее на сцену и высказалась об ее зяте, путинисте Тарзане.

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Теги:
Екатерина Кузнецова, Антонина Паперная

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