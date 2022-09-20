Наталка Денисенко испугала поклонников своим состоянием здоровья

Актриса показала, как сдавала анализы и немного поведала, что они показали.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская актриса Наталка Денисенко озадачила поклонников фотографией из медучреждения. Звезда показала руку после забора анализа крови, на которой наклеен пластырь.

Сториз Наталки. instagram natalka_denisenko

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Аудитория актрисы узнала, что случилось, но Наталка не спешит раскрывать все карты. Однако отметила, что ранее сдавала анализы, которые показали нечто нехорошее. Поэтому, когда дождется результатов более детальных анализов, то обещала рассказать фанатам.

"Дождусь результатов, а там посмотрим. Единственное, что могу сказать, анализы, которые я сдавала неделю назад, показали много нюансов, о которых я и подумать не могла," - сообщила в сториз Денисенко.

Сториз Наталки. instagram natalka_denisenko

Также Наталка добавила, что ей посоветовали следить за приемами пищи.

"Мне нельзя забывать есть! И не делать большие перерывы между приемами пищи, а я это делаю почти всегда," - призналась актриса.

Сториз Наталки. instagram natalka_denisenko

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