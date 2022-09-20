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Наталка Денисенко испугала поклонников своим состоянием здоровья

Актриса показала, как сдавала анализы и немного поведала, что они показали.

Автор: Шапарь Анастасия
Наталка Денисенко испугала поклонников своим состоянием здоровья
Наталка Денисенко.
instagram natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко озадачила поклонников фотографией из медучреждения. Звезда показала руку после забора анализа крови, на которой наклеен пластырь. 

Сториз Наталки.
Сториз Наталки.
instagram natalka_denisenko

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Аудитория актрисы узнала, что случилось, но Наталка не спешит раскрывать все карты. Однако отметила, что ранее сдавала анализы, которые показали нечто нехорошее. Поэтому, когда дождется результатов более детальных анализов, то обещала рассказать фанатам.

"Дождусь результатов, а там посмотрим. Единственное, что могу сказать, анализы, которые я сдавала неделю назад, показали много нюансов, о которых я и подумать не могла," - сообщила в сториз Денисенко.

Сториз Наталки.
Сториз Наталки.
instagram natalka_denisenko

Также Наталка добавила, что ей посоветовали следить за приемами пищи.

"Мне нельзя забывать есть! И не делать большие перерывы между приемами пищи, а я это делаю почти всегда," - призналась актриса.

Сториз Наталки.
Сториз Наталки.
instagram natalka_denisenko

Ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво поразмышлял, является ли он патриотом Украины, и что в себя включает это понятие.

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Теги:
проблемы со здоровьем, Наталка Денисенко

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