Денисенко попрощалась с летом пляжной фотосессией с мужем

Пара позировала на берегу моря

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Наталка Денисенко решила закончить лето публикацией фотографий со своим вторым мужем, бизнесменом и манекенщиком Юрием Ярошенко. Подводя итоги самого теплого времени года, кинозвезда поделилась кадрами со съемки у моря.

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На опубликованных снимках пара позировала прямо в воде и на побережье, демонстрируя искренние чувства и подтянутые тела в пляжных образах. Наталка выбрала для фотосессии соблазнительный белый купальник на завязках, а Юрий позировал в черных шортах.

«Это лето подарило очень много приятных воспоминаний. Мы даже не показывали все прекрасное, что было… Но в такие особенно тяжелые дни, сидя в коридоре под тревогами, хочется быть благодарными за все прекрасное, что дарит Бог! За свет, за любовь, за счастье, за все мелочи, которые помогают держаться!!! Пусть нам всем хватит света в душе, чтобы прожить осень с лучшим настроением», — написала Денисенко под фото.

Наталка Денисенко показала пляжные фото с мужем instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала пляжные фото с мужем instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала пляжные фото с мужем instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала пляжные фото с мужем instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала пляжные фото с мужем instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала пляжные фото с мужем instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала пляжные фото с мужем instagram.com/natalka_denisenko