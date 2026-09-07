Денисенко заявила о рейдерском захвате помещения ее ювелирного бренда

Актриса рассказала о сложностях с ведением бизнеса

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о серьезных испытаниях, с которыми столкнулся ее ювелирный бренд UNA. В разговоре с изданием Oboz.ua звезда призналась, что ее бизнесу пришлось пережить рейдерский захват помещения, из-за чего производство украшений срочно переносили на новое место. Кроме того, нескольких работников мастерской мобилизовали.

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Несмотря на рейдерский захват и постоянные воздушные тревоги, бренд полноценно функционирует. Наталка заверила, что официальный сайт и инстаграм-страница продолжают работу, а украшения заказывают как в Украине, так и за рубежом.

«Как и весь украинский бизнес, мы сейчас переживаем непростые времена… Сейчас очень трудно удерживать и бизнес, и производство. Постоянные воздушные тревоги, людей забирают на фронт — в нашей мастерской уже мобилизовали нескольких работников. Были проблемы и с помещением: у нас произошел рейдерский захват, поэтому пришлось переносить производство. Сейчас действительно очень сложно изготавливать украшения. Это не картошка и не вода, которую люди покупают каждый день. Но мы продолжаем работать, у нас есть свои клиенты, в том числе и за рубежом. И когда наступают праздники, дни рождения или какие-то особые даты, люди все равно хотят подарить что-то красивое — и приходят к нам», — поделилась знаменитость.

Денисенко добавила, что не жалеет о решении начать ювелирное дело, ведь эта деятельность для нее — прежде всего о творчестве и удовольствии, а не о финансовой выгоде. Также она упомянула о другом своем проекте — курсе о дикции.

«Вы знаете, не жалею. Все, что я создаю, для меня не только о деньгах. Это мое творчество, то, что мне нравится и без чего просто не могу. Я создаю не потому, что хочу получить какую-то выгоду, а потому, что мне важно что-то придумывать, делать. Если бы хотела выгоду, я бы занималась, ну не знаю, доставкой воды — это очень популярная в Киеве тема. Или, например, продуктовые магазины открыла. Но мне это неинтересно. Я просто не смогу жить, если буду делать только то, что приносит деньги, но не приносит удовольствия. Возможно, со временем действительно приду к чему-то более приземленному. Я взрослею и понимаю, что не всегда можно делать только то, чего хочется. Иногда нужно делать еще и то, что необходимо. Но ювелирное дело не брошу, хотя у меня есть и другие проекты. Например, образовательный курс о голосе, который и сейчас можно приобрести. Мы сделали его доступным, чтобы он был полезным не только для публичных людей, а для всех, кто хочет лучше говорить, улучшить дикцию, произношение и свой голос. Не буду скрывать, я считаю, что это очень хороший курс, не просто теория — если заниматься, результат действительно заметен», — рассказала Наталка.