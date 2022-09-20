Эктор признался, является ли патриотом Украины

Колумбиец считает, что мало иметь в паспорте украинское гражданство, чтобы называться патриотом Украины.

Автор: Шапарь Анастасия

Колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво проживает в Украине с 2009 года. Во время полномасштабной войны кулинар, находясь в отпуске за границей, вернулся в Украину. В Инстаграме Эктор поразмышлял о патриотизме.

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Хименес-Браво подчеркнул, что сейчас жители Украины ежедневно просыпаются патриотами, но ими не рождаются. Шеф-повар считает, что отсутствие у него гражданства Украины не запрещает ему считать себя украинским патриотом.

Кулинар признался, что вся его работа сейчас - огромная благодарность Украине за 13 лет любви и гостеприимности. А также ему нравится "быть сумасшедшим", так как именно это понятие означает "быть колумбийцем и быть влюбленным в страну, где идет самая жестокая, самая подлая война со времен Второй Мировой".

"Но я горжусь быть патриотом Украины. Это когда поддерживаешь страну ежедневно. Когда уважаешь ее законы, людей и традиции. Когда честный, не изменяешь, не убегаешь от ответственности. Когда банально несешь в мусорку ту сигарету, фантик или жвачку. Не нужно отдавать все, но есть то, что обязаны делать — платить налоги, не только страна должна идти на ваш клич и быть что-то постоянно виноватой, давайте уже избавимся от этих "совковых" взглядов," - высказался Эктор.

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