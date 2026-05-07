«Этот день настал»: Хименес-Браво поделился результатами блефаропластики

Кулинар показал фото до и после процедуры

Автор: Коваленко Наталья

Популярный украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво продемонстрировал изменения в своей внешности после недавней пластической операции. Судья «МастерШефа» после завершения реабилитации поделился результатами блефаропластики.

Эктор опубликовал в инстаграм-сториз серию фото, на которых детально показал все этапы восстановления. На кадрах видна разметка перед операцией и лицо после процедуры. Ресторатор не стал скрывать синяки и отеки в первые три дня после хирургического вмешательства.

По словам кулинара, процесс заживления проходил достаточно быстро. Уже через неделю ему сняли швы, но на несколько дней оставили тейпы. В целом период реабилитации занял около двух недель.

«Этот день настал! Наконец-то могу поделиться результатами своей реабилитации после блефаропластики. Первые 3 дня после операции. Был небольшой отек, а также швы на веках. Через неделю мне уже сняли швы, но оставили еще на 3 дня тейпы. В общем, период моей реабилитации занял ≈2 недели», — написал Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво сделал блефаропластики instagram.com/hectorjimenezbravo

