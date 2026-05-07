Яна Глущенко рассказала Гордону, как попала в «Дизель шоу»

Актриса работала в юмористическом проекта около 10 лет

Автор: Коваленко Наталья

Актриса Яна Глущенко в интервью Дмитрию Гордону рассказала о том, как стала частью коллектива «Дизель Студио» и какой конфуз предшествовал ее попаданию в проект. По словам артистки, все началось со случайного знакомства с Егором Крутоголовом на съемках сериала «Такси», где им пришлось играть пару. Глущенко вспомнила забавный случай во время съемок сцены с поцелуем.

«Мы в одном кадре должны были с ним целоваться, но он очень стеснялся, а я, пожалуй, нет. И что-то какой-то первый дубль и он так что-то делает. Я говорю: "Блин, что ты?. Нормально меня поцелуй. Он же прямо меня и понял. И как потом засосал меня. "Стой! Какой язык? Ты что? Фу! Стоп!". Он говорит: "Ну ты, ты же сказала". Говорю: "Губами, губами надо было, а не так"», — вспомнила Глущенко.

В конце 2013-го или в начале 2014 года артисты случайно встретились в тренажерном зале. Крутоголов поинтересовался делами коллеги и, узнав об отсутствии работы, предложил ей принять участие в новом юмористическом проекте. Несмотря на то, что запуск шоу состоялся лишь через год, Егор сдержал обещание и пригласил Глущенко, когда коллективу для одного из номеров срочно понадобилась блондинка.

Яна призналась, что после первых же репетиций продюсеры оценили ее универсальность и предложили остаться в основном составе. В итоге это случайное приглашение обернулось десятилетним сотрудничеством.

«Это было круто. Это было очень круто. Это было какое-то новое дыхание, потому что у нас был только один коллектив тогда на эстраде юмористический (намек на «Квартал 95» — ред.) И поэтому мы как-то так появились, ворвались, а так как что-то новое, глаза горели и хотелось, и юмор был неплохой тогда. И мы какие-то такие все живые с таким внутри запалом», — поделилась воспоминаниями Яна.