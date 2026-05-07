Умерла звезда сериала «Поймать Кайдаша» Любовь Колесникова

Она сыграла роль бабы Палажки

Автор: Коваленко Наталья

На 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка Украины Любовь Колесникова. Печальную весть сообщила художественный руководитель Черниговского областного музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко Оксана Туник-Фриз в инстаграме.

Актриса умерла утром 7 мая под наблюдением врачей. Звезда долгое время боролась с недугом. Хотя точный диагноз не разглашается, известно, что последние годы были для нее физически изнурительными.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром на 75 году жизни отошла в вечность заслуженная артистка Украины, ведущий мастер сцены, актриса Черниговского драмтеатра, широко известная исполнительница роли бабы Палажки в сериале «Поймать Кайдаша» Любовь Степановна Колесникова», — говорится в сообщении Туник-Фриз.

В начале 2026 года режиссер Наталка Ворожбит собирала средства на срочную операцию для артистки. Любовь Степановна практически потеряла зрение, что критически осложняло ее быт, ведь она самостоятельно заботилась о внуке с особыми потребностями.

Любовь Колесникова родилась 1 июля 1951 года в селе Остров на Житомирщине. Впервые вышла на сцену любительского театра в 13 лет. Впоследствии окончила Киевскую эстрадно-цирковую студию. Профессиональный путь начала в Нежине, но с 1978 года и до последних дней ее жизнь была неразрывно связана с Черниговским драмтеатром им. Шевченко.

За свою карьеру актриса воплотила более 100 разноплановых образов. Она стала народной любимицей после роли бабы Палажки в культовом сериале «Поймать Кайдаша». Кроме того, зрители помнят ее по спектаклям «Энеида», «Фараоны», «Мертвые души», «Восемь любящих женщин» и «Цыганка Аза».

Церемония прощания с Любовью Колесниковой состоится завтра, 8 мая, в помещении Черниговского драмтеатра.