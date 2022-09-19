Макс Барских показал, как выглядел в детстве

Певец трогательно поздравил родной Херсон с Днем города.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель Макс Барских - родом из Херсона. Недавно оккупированный город праздновал День рождения, в честь чего певец показал архивные фото из родного города.

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В Инстаграме Макс поделился детскими снимками, на которых запечатлен со старшим братом и сестрой. Также можно увидеть редкое фото артиста с отцом. Барских посвятил публикацию 244-летию Херсона.

Как выглядел в детстве Макс Барских. пресс-служба

Как выглядел в детстве Макс Барских. пресс-служба

Барских написал трогательные слова, назвав родной город самым уютным местом на земле.

"Известно, что человек формируется из детства. Мое детство прошло в чудесном Херсоне. Это самый уютный город на земле. Во всяком случае, так мне казалось в детстве. Наверное, нет ни одной улицы, которую я бы там не знал. Верю, что в считанные недели Херсон будет деоккупирован, чтобы приехать и обнять всех родных и близких мне людей. Бесспорно, как и каждый украинец, я с трепетом и болью в сердце переживаю кадры по массовым захоронениям в Изюме. Очень переживаю тех людей, которые сейчас находятся в оккупации в моем родном городе. Верю в ВСУ и знаю, что увольнение уже близко. С Днем города, Херсон!" - подписал серию фото Макс Барских.

Как выглядел в детстве Макс Барских. пресс-служба

Как выглядел в детстве Макс Барских. пресс-служба

Как выглядел в детстве Макс Барских. пресс-служба

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