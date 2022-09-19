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Укрпочта презентовала новые патриотические марки и конверты - фото

Главный выпуск начала осени - это почтовый блок, посвященный 300-летию со дня рождения Григория Сковороды.

Автор: Шапарь Анастасия
Укрпочта презентовала новые патриотические марки и конверты - фото
Почтовый блок "Сад божественных песен" к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды.
пресс-служба

Укрпочта презентовала новые марки и конверты в филателистическом онлайн-абонементе сентября, который можно будет оформить с 19 по 27 сентября. 

Как сообщают представители почты, главный почтовый выпуск осени - это почтовый блок "Сад божественных песен. К 300-летию со дня рождения Григория Сковороды". Цель выпуска: уважить поэта и привлечь внимание к разрушенным культурным объектам и памяткам архитектуры во время войны. Часть денег пойдет на благотворительность - на восстановление музея Григория Сковороды на Харьковщине. К этому блоку также выпустят конверт "Национальный литературно-мемориальный музей им. Григория Сковороды. Первый день". 

Укрпочта представляет новые марки и конверты в филателистическом онлайн-абонементе сентября.
Укрпочта представляет новые марки и конверты в филателистическом онлайн-абонементе сентября.
пресс-служба

Укрпочта представляет новые марки и конверты в филателистическом онлайн-абонементе сентября.
Укрпочта представляет новые марки и конверты в филателистическом онлайн-абонементе сентября.
пресс-служба

Также Укрпочта выпустит маркированный художественный конверт "Добро пожаловать в ад!" с эскизом с Путиным. Данное изображение занято второе место во всеукраинском опросе на лучший эскиз почтовой марки "Доброго вечора, ми з України!".

Укрпочта представляет новые марки и конверты в филателистическом онлайн-абонементе сентября.
Укрпочта представляет новые марки и конверты в филателистическом онлайн-абонементе сентября.
пресс-служба

Почтовый блок "Культурные эпохи Украины. Сарматы" планировали ввести в обход еще до вторжения, однако он выйдет только в сентябре. Его тираж - 20 тысяч копий. 

Укрпочта представляет новые марки и конверты в филателистическом онлайн-абонементе сентября.
Укрпочта представляет новые марки и конверты в филателистическом онлайн-абонементе сентября.
пресс-служба

Также в планах - конверт "Писанки. Первый день" с погашением "Первый день". На нем изображены писанки двух регионов - Львовской и Винницкой областей. Помимо прочего, в онлайн-абонемент выйдет немаркированный художественный конверт "25. Ukrainian Fashion Week" со спецпогашением. 

Укрпочта представляет новые марки и конверты в филателистическом онлайн-абонементе сентября.
Укрпочта представляет новые марки и конверты в филателистическом онлайн-абонементе сентября.
пресс-служба

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Теги:
марки, Укрпочта

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