Денисенко рассказала об условиях брачного контракта со вторым мужем

Актриса вышла замуж за Юрия Ярошенко 8 августа

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Наталка Денисенко рассекретила подробности брачного договора со своим вторым мужем, манекенщиком и бизнесменом Юрием Ярошенко. Звезда призналась, как именно супруги решили урегулировать имущественные вопросы и что произойдет с недвижимостью в случае возможного развода.

Читай также: Денисенко призналась, почему у них со вторым мужем все еще нет общего жилья

В интервью для проекта «Тур звездами» Наталка вспомнила, что мысли о юридическом урегулировании прав на имущество появились не сразу. Инициатором обсуждения стал отец Наталки, который волновался за будущее недвижимости дочери и советовал защитить собственные сбережения.

Когда Денисенко рассказала об опасениях отца своему избраннику, Юрий сразу предложил прописать в документе, что абсолютно все совместно нажитое имущество после свадьбы перейдет в ее собственность.

Наталка отказалась от такого предложения, отметив, что стремится к равноправию. В результате пара договорилась, что в случае развода за каждым из них остается то имущество, которое на него оформлено.

«"Я рассказала Юрию то, что там мой папа стал говорить: "А твоя квартира будет кому? Не смей продавать свою квартиру". Он говорит: "Тю, да в тот же день подпишем с тобой брачный контракт и вообще давай напишем, что все, что мы наживем, это будет твое". Я говорю: "Нет, Юр, смотри, если мы подписываем, то давай так, что на кого оформлено имущество, того оно и есть"», — поделилась актриса.