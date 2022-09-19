Вслед за мужем: Пугачева попросила признать ее инагентом в России

Певица впервые открыто осудила войну в Украине.

Автор: Шапарь Анастасия

Российская исполнительница Алла Пугачева выступила со смелым заявлением вслед за своим супругом, шоуменом Максимом Галкиным, которого признали иностранным агентом в России из-за критики российской власти и "спецоперации". В Инстаграме певица опубликовала обращение с просьбой признать и ее инагентом.

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К слову, это впервые публично Пугачева осудила войну России против Украины. До этого она молча демонстрировала антивоенную позицию.

"Прошу зачислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Ибо я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан," - написала Примадонна.

instagram alla_orfey

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Галкина признали иностранным агентом 16 сентября решением Минюста РФ. Юморист отметил, что во всех своих заявлениях он всегда искренний и честным перед самим собой.

"Повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду шутить. Считаю это моим правом на труд. Также у меня есть право на свободу слова, закрепленное в конституции Российской Федерации, которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять," - отреагировал на решение ведомства Максим Галкин.

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